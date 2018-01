Allarme smog, 39 città italiane inquinate da polveri sottili

Come N’UOVO, auto usate a noleggio in sconto

Sono ben 39 le città italiane in cui l’allarme smog è molto elevato e raggiunge livelli critici. Questo si evince analizzando il rapporto Mal’Aria 2018 stilato di recente da Legambiente e relativo al 2017. «Aria sempre più irrespirabile ed emergenza smog ormai cronica. Sono 39 le città fuorilegge con livelli di inquinamento atmosferico da Pm10 alle stelle. Un vero e proprio codice rosso per le elevate concentrazioni di polveri sottili e ozono, una situazione critica in pianura padana e, in generale, nelle città del nord».

Sul podio delle città più inquinate d’Italia troviamo Torino (ben 112 sforamenti della soglia di 50 microgrammi per metro cubo al giorno, fino a un massimo di 35 superamenti annui), Cremona (105) e Alessandria (103). Per il centro-sud Italia invece la prima città per sforamenti della soglia è Frosinone (93 giorni), mentre nella Top 10 troviamo anche Padova, Pavia, Asti, Milano, Venezia, Lodi e Vicenza. Pare dunque che soprattutto in Piemonte e Veneto la situazione non sia delle più rosee.

Sempre secondo Legambiente «non bastano misure tampone, servono interventi strutturali e azioni ad hoc sia a livello nazionale che locale».