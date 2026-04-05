Nuova Cupra Tavascan: l’elettrica si evolve tra tecnologia e accessibilità

Il marchio spagnolo accelera l’evoluzione della sua suv-coupé a zero emissioni. Con il nuovo Model Year, la Cupra Tavascan non si limita a un semplice aggiornamento estetico, ma punta dritto alla sostanza: più tecnologia per tutti, interni rivisti per una migliore ergonomia e l’ingresso di una motorizzazione d’attacco che promette di allargare la platea dei potenziali acquirenti.

La nuova variante da 190 cv: equilibrio tra efficienza e prestazioni

La novità più rilevante è senza dubbio l’introduzione della versione da 140 kW (190 CV). Questa nuova motorizzazione si posiziona come porta d’accesso al mondo Tavascan, affiancando le già note declinazioni da 286 CV e 340 CV.

Accoppiata a una batteria da 58 kWh, questa versione è progettata per chi cerca un veicolo dinamico senza necessariamente puntare alle prestazioni estreme della V-Z. L’autonomia stimata nel ciclo WLTP si attesta intorno ai 435 km, mentre i tempi di ricarica rimangono competitivi: bastano circa 26 minuti per passare dal 10% all’80% della capacità energetica presso le stazioni di ricarica rapida.

Un abitacolo più intelligente e concreto

Se il design esterno rimane fedele alle linee audaci che hanno decretato il successo del modello, è all’interno che Cupra ha ascoltato i feedback dei suoi clienti. Le principali modifiche includono:

Ritorno ai tasti fisici: Sul volante debuttano pulsanti tradizionali, che sostituiscono i precedenti comandi a sfioramento, garantendo una risposta più precisa e meno distrazioni alla guida.

Digital cockpit potenziato: Tutta la gamma riceve di serie la strumentazione digitale da 10,25 pollici .

Infotainment avanzato: Il sistema basato su Android apre ora alle applicazioni di terze parti, rendendo l’ecosistema digitale dell’auto molto più versatile.

Esperienza sonora: Arriva un nuovo impianto audio firmato Sennheiser, pensato per offrire un’acustica fedele e coinvolgente.

Funzioni inedite e versatilità energetica

Il nuovo aggiornamento porta con sé anche innovazioni tecniche di rilievo. Per la prima volta sulla Tavascan è disponibile la guida one-pedal, che permette di gestire accelerazione e frenata (tramite recupero energetico) usando quasi esclusivamente il pedale destro.

Debutta inoltre la tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), che trasforma l’auto in una vera e propria batteria mobile capace di alimentare dispositivi esterni come biciclette elettriche o computer. Per chi invece non vuole rinunciare al brivido sportivo, le versioni con batteria da 77 kWh includono ora il sistema di Launch Control per partenze fulminee.

Disponibilità e colori

La tavolozza dei colori si arricchisce con la tonalità Dark Void, una sfumatura profonda e sofisticata precedentemente riservata solo alle edizioni più esclusive come la Formentor VZ5.

La produzione della nuova gamma inizierà a breve, con le prime consegne previste subito dopo la pausa estiva. Sebbene il listino prezzi della versione da 190 CV non sia ancora stato ufficializzato, ci si aspetta un posizionamento strategico per rendere il marchio ancora più competitivo nel segmento dei suv elettrici premium.