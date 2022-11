Anche la Range Rover diventa elettrica… ma è un restomod!

Il preparatore britannico Lunaz ha creato due restomod della Range Rover in versione classica: il prezzo delle sole modifiche si attesta a circa 280.000 Euro

Vi state chiedendo se esisterà mai una Range Rover elettrica? Bè, sappiate che in realtà ne esistono già due in circolazione: si tratta di due restomod creati su commissione dal preparatore britannico Lunaz per un facoltoso cliente appassionato di nautica, il quale ha richiesto esplicitamente un modello in formato Cabrio da abbinare al proprio yacht ormeggiato a Long Island… e un altro più tradizionale da affidare al proprio autista privato quando si trova per affari a Monte Carlo.

Come potete vedere dalle immagini in gallery, la prima delle due Range Rover elettriche è dipinta di azzurro ed è stata modificata pesantemente nella parte posteriore, la quale è stata trasformata di fatto a vero e proprio salotto equipaggiato con due divani in tinta con la carrozzeria e pavimento in pregiato legno Mocca Walnut. L’atmosfera, inoltre, è resa ancora più frizzante dalla presenza di un sistema infotainment ad-hoc, del frigorifero con portabicchieri, dell’impianto audio da 1300 watt e dal sistema di ricarica wireless per gli smartphone.

Gran parte di questa dotazione è prevista anche sulla seconda Range Rover elettrica, più vicina nello stile al modello originale ma pur sempre modificata per rispondere alle esigenze di alta classe del suo proprietario. Tra queste, infatti, è compresa l’installazione di una powertrain a doppio motore elettrico da 365 cavalli e 609 Nm di coppia, che aggiunta al resto delle modifiche richiede un assegno a partire da circa 280.000 Euro. Niente male per essere uno sfizio di un appassionato di nautica…