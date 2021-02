Apple Maps si aggiorna con i report di traffico e incidenti

Il servizio di navigazione messo a punto da Apple raggiunge gli standard dei concorrenti Waze e Google. Arriverà con l'aggiornamento iOS 14.5

Assieme alle applicazioni di Google e Waze, anche Apple ha creato un servizio dedicato per la navigazione su strada, utile per definire il proprio itinerario con tanto di tappe e indicazioni sui principali punti di interesse. Come potete immaginare si chiama Apple Maps e presto riceverà un corposo aggiornamento in vista dell’update alla release 14.5 del sistema operativo iOS, che metterà finalmente a disposizione degli automobilisti la possibilità di segnalare in tempo reale le condizioni del traffico, la presenza di possibili incidenti e la posizione dei famigerati (e temuti) autovelox.

In questo modo gli utenti dovranno semplicemente aprire il comando dei report selezionando uno dei tre eventi (anche tramite i comandi vocali grazie all’assistente Siri), ai quali in futuro si aggiungeranno le segnalazioni dei lavori in corso, dei pericoli lungo la carreggiata e di strade eventualmente chiuse al traffico. Questa applicazione, attualmente aggiornata all’ultima versione solo per alcuni selezionati utenti statunitensi che hanno la possibilità di provare la beta del nuovo iOS 14.5, è anche compatibile con il sistema Apple CarPlay, ma arriverà da noi solamente quando il sistema operativo della mela sarà ufficialmente aggiornato alle ultime specifiche.