Infotainment auto: le migliori app Android e Apple compatibili

I sistemi infotainment di oggi sono compatibili con una grande varietà di applicazioni per smartphone, da Whatsapp a Spotify fino a Google Maps

Le auto di oggi non sono più come quelle di una volta… ma questo non è assolutamente uno svantaggio, anzi! Le vetture moderne, infatti, sono migliorate molto in termini di comfort e di intrattenimento e garantiscono al pilota e ai passeggeri un’esperienza di guida all’insegna della comodità e, ovviamente, della tecnologia – grazie alla presenza di sistemi infotainment sempre più sviluppati e interconnessi con i nostri smartphone di ultima generazione.

I computer di bordo, per la precisione, presentano due tecnologie che vanno ad interfacciarsi al nostro “amico digitale”, a seconda del sistema operativo di quest’ultimo: da una parte c’è il sistema Android Auto, dall’altra l’Apple CarPlay per i telefonini della mela morsicata. Entrambi presentano una vasta gamma di applicazioni capaci di soddisfare praticamente tutte le esigenze, dalla navigazione alla comunicazione tramite messaggi fino all’intrattenimento vero e proprio.

Nel caso dei sistemi infotainment con Android Auto le app di messaggistica sono veramente tante e spaziano dal celebre Whatsapp all’altrettanto diffuso Telegram, senza dimenticare il Messenger di Facebook, Google Hangouts e altre alternative come WeChat oppure Kik. Lo stesso discorso si può fare per gli infotainment abilitati con la tecnologia Apple CarPlay, dove trovano posto anche le applicazioni di navigazione come Google Maps, Waze e TomTom GO Navigation. Per quanto riguarda l’intrattenimento, invece, non può mancare Spotify, così come i servizi Music di Amazon, YouTube e di Google Play affiancati, addirittura, dagli audiolibri Audible, Overcast e Audiobooks.

In entrambi i sistemi, inoltre, esistono anche le funzionalità vocali che consentono di accedere a diversi servizi senza mai togliere le mani dal volante. Android Auto, nello specifico, mette a disposizione il Google Assistant richiamabile attraverso le parole “Ok Google” per effettuare le telefonate, indicare la destinazione sul navigatore oppure scrivere e leggere messaggi, mentre Apple CarPlay punta tutto sull’assistente vocale Siri, anch’esso sempre presente in ogni situazione e per ogni esigenza.