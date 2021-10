Audi A4: la generazione del 2023 sarà ancora a benzina e diesel

Secondo il capo dello sviluppo tecnico Oliver Hoffman, la prossima versione della A4 vanterà i migliori motori endotermici mai costruiti da Audi

Il futuro in casa Audi è sicuramente elettrico… ma diventerà realtà solamente alla fine di questo decennio: nel frattempo saranno proposte soluzioni elettrificate, che riguarderanno anche la prossima generazione della berlina media dei Quattro Anelli che risponde al nome di A4. In arrivo per il 2023, il futuro Model Year di questa vettura utilizzerà la piattaforma MLB e potrà contare su “i migliori motori endotermici mai costruiti finora“.

Parola di Oliver Hoffman, capo dello sviluppo tecnico di Audi: “La A4 rappresenta circa un quinto delle vendite globali di Audi e che quindi è un modello fondamentale. Lo sviluppo della prossima generazione di Audi A4 è in corso. Offriremo A4 e A6 ancora per molti anni al nostro pubblico e la doteremo anche di un motore completamente termico“.

L’alimentazione? Sia a benzina che a gasolio, con diverse migliorie per garantire un’efficienza superiore durante la guida: secondo le indiscrezioni rilasciate ad Auto Express, la prossima Audi A4 2023 potrà vantare una migliore risposta dell’acceleratore ai bassi regimi di rotazione e una maggiore pressione di iniezione del carburante, il che assicurerà anche una potenza complessiva più generosa. I benzina, tra le altre cose, saranno aiutati anche da sistemi mild-hybrid a 48V aggiornati per soddisfare appieno le ultime normative europee in fatto di inquinamento, probabilmente con batterie più capienti e dalla maggiore autonomia.

Per quanto riguarda il resto della meccanica, la prossima Audi A4 2023 godrà anche di un telaio più raffinato, specialmente sulle versioni più sportive con barre antirollio attive e trasmissioni esclusivamente automatiche a doppia frizione. Dal punto di vista della connettività, infine, si virerà decisamente sulla completa digitalizzazione del cockpit, dove spariranno praticamente del tutto i comandi fisici e verranno introdotti in loro sostituzione quelli a sfioramento.