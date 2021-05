Audi A4: nel 2023 potrebbe arrivare la versione elettrica

La nuova Audi A4 dovrebbe essere commercializzata nel 2023. In arrivo due versioni, una con motore mild hybrid e una 100% elettrica, sviluppata sulla piattaforma Premium Platform Electric, con una potenza di 470 CV

Tra i modelli più attesi nel prossimo futuro c’è la nuova Audi A4. La berlina tedesca dovrebbe arrivare nel 2023 e dovrebbe portare in dote alcune interessanti novità, nonostante il restyling appena subito e che ha permesso di avere i due nuovi allestimenti sportitivi S line competition ed S line competition plus.

Audi A4: un futuro elettrico per la berlina tedesca

La parola d’ordine in casa Audi in sede di progettazione della nuova A4 sarà, quindi, novità. Da quanto abbiamo potuto apprendere, a Ingolstadt stanno lavorando per affiancare a un motore mild hybrid (con un’autonomia di circa 100 km senza emissioni) un propulsore 100% elettrico a trazione integrale che sarà utilizzato per i modelli della gamma RS. Due scelte decisamente diverse che costringeranno a un surplus di lavoro i tecnici (il pianale, banalmente, avrà sviluppi diversi) ma che, dall’altra parte permetterà di allargare in maniera importante l’offerta verso la clientela.

Nel dettaglio, l’Audi A4 e-tron, che utilizzerà la piattaforma Premium Platform Electric (PPE), potrebbe avere una potenza massima di circa 470 CV. Dovrebbero restare sostanzialmente invariate le dimensioni e gli allestimenti berlina e station wagon. Nel catalogo resterà la RS4 col motore V6 a benzina da 2.9 litri al quale, però, verrà integrato un motore elettrico in grado di far raggiungere alla vettura una potenza complessiva superiore ai 450 CV.