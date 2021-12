Audi o Porsche? Hennessey lancia la sfida dell’albero di Natale più veloce al mondo

La Hennessey Performance Engineering ha elaborato una RS6 e una 911 Turbo S, piazzandovi poi un albero di Natale sul tettuccio: qual è stata la più veloce?

A volte le renne di Babbo Natale non sono veloci a sufficienza per accontentare i desideri del mondo intero: serve più potenza e velocità e in questo caso niente è meglio di una supercar elaborata da specialisti del settore, come i ragazzi di Hennessey Performance Engineering. In vista delle vacanze natalizie, l’azienda americana ha voluto fare una prova legando il tradizionale albero di Natale sul tettuccio di due supersportive, una Porsche 911 Turbo S e un’Audi RS6, per verificare se sono ancora in grado di svolgere il loro compito primario: correre veloci, molto veloci.

La prima è stata potenziata fino a 760 cavalli e ha saputo raggiungere la top speed di 282 km/h senza distruggere il povero alberello (compreso di luci) legato sul tetto… mentre la seconda, appartenente alla moglie di John Hennessey e con la bellezza di 800 CV sotto al cofano, ha letteralmente demolito il precedente primato di 291 km/h fatto segnare da una Jeep Grand Cherokee Trackhawk nel 2019.

Il risultato? La velocità massima segnata dall’Audi RS6 è stata di 183 miglia orarie, l’equivalente di 294 km/h: “Volevamo vedere cosa avrebbe fatto l’Audi station wagon di mia moglie senza l’albero e siamo arrivati a 205 mph – ha commentato il proprietario della Hennessey Performance Engineering – Poi, il vero divertimento natalizio è iniziato quando abbiamo montato un vero albero di Natale sul tetto. Con nostra sorpresa, la sua wagon ha raggiunto la rispettabile velocità di 183 miglia orarie“.

“Questo è stato un modo divertente per concludere la più recente sessione di test ad alta velocità con la nostra Venom F5. Dopo tutto, chi ha bisogno di renne quando tua moglie ha una slitta da 800 cavalli?“. Se quest’anno Babbo Natale non vi ha portato in tempo il vostro regalo, per il prossimo non avrà sicuramente più scuse…