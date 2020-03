Porsche 911 Turbo S 2020: 650 cavalli in versione Coupè e Cabrio

Finalmente è arrivata la nuova Porsche 911 Turbo S 2020! Motore più prestante da 650 cavalli e 800 Nm di coppia e aerodinamica rivista per essere sempre incollati all'asfalto

La nuova generazione della 911 Turbo S è finalmente stata svelata: oggi, infatti, Porsche ha tolto i veli alla nuova versione 2020, che sarà proposta nelle varianti Coupè e Cabriolet con un inedito propulsore boxer da 3.8 Litri capace di alzare ulteriormente l’asticella della potenza e della coppia massima rispetto al precedente modello. La nuova 911 è più prestante, esteticamente più accattivante ma anche aerodinamicamente più efficiente, grazie ad alcune modifiche che le hanno permesso di incrementare il carico aerodinamico del 15% nei confronti della vecchia generazione.

Disponibile nelle concessionarie italiane da metà maggio 2020, la nuova Porsche 911 Turbo S in versione Coupè sarà acquistabile al costo di 224.527 Euro, mentre la Cabriolet avrà un prezzo di 238.435 Euro.

PORSCHE 911 TURBO S 2020: 70 CAVALLI IN PIÙ CHE SI SENTONO

Il nuovo motore della Porsche 911 Turbo S 2020 deriva da quello utilizzato sulla nuova Carrera: come già detto si tratta di un sei cilindri boxer da 3.8 Litri, dotato di due turbocompressori a geometria variabile (VTG) disposti simmetricamente con flap elettro-regolabili sulla valvola wastegate. Un’unità che ottiene un nuovo sistema di aspirazione, invertito rispetto al modello precedente con lo scopo di utilizzare le prese d’aria (quattro in totale) posizionate nelle sezioni laterali posteriori.

Questa modifica ha permesso una sezione d’ingresso dell’aria maggiore e una resistenza aerodinamica minore, il che ha portato a un miglioramento dell’efficienza del motore: questo utilizza anche dei nuovi iniettori piezoelettrici che contribuiscono a migliorare notevolmente le caratteristiche della vettura in termini di reattività, potenza, coppia, emissioni e scatto. Le turbine, inoltre, sono state ingrandite nel loro diametro che ora si assesta sui 55mm, mentre la girante del compressore ora risulta maggiorata fino a 61mm.

A livello prestazionale, le novità apportate alla nuova 911 Turbo S le permettono di ottenere una potenza complessiva di 650 cavalli, ben 70 in più rispetto alla precedente generazione, e una coppia massima di 800 Nm, con un incremento di 50 Nm nei confronti della versione 2019. Grazie al cambio a doppia frizione PDK con otto rapporti, il top di gamma delle 911 ora è in grado di coprire lo 0-100 km/h in soli 2,7 secondi, con una velocità massima di 330 km/h. Ma è nello scatto da 0 a 200 km/h che si sente la differenza: con un tempo di 8,9 secondi, la nuova Turbo S è risultata di ben un secondo più veloce rispetto al passato.

PORSCHE 911 TURBO S 2020: INCOLLATA A TERRA

Le novità della Porsche 911 Turbo S 2020, tuttavia, non si fermano qui: le dimensioni della regina della Casa di Stoccarda sono state aumentate, dal momento che la scocca ora è più larga di 45 millimetri sull’asse anteriore (1.840 mm) e la larghezza complessiva è di 1.900 mm in corrispondenza di quello posteriore (+20 mm). Anche le carreggiate sono state modificate: l’avantreno ora è più largo di 42mm, mentre il retrotreno ottiene 10mm in più.

Così facendo anche l’aerodinamica ha ottenuto dei significativi miglioramenti: il sistema ora è adattivo con alette di ventilazione attive nella sezione anteriore e una grande ala posteriore che ottimizza ulteriormente la deportanza alle alte velocità. Oltre a ciò, Porsche ha scelto di installare per la prima volta sul top di gamma delle 911 degli pneumatici di dimensioni differenti: gomme da 20 pollici con esclusivo formato 255/35 sull’anteriore e 315/30 da 21 pollici al posteriore. A livello di sospensioni, il telaio sportivo ribassato di 10mm con sistema PASM di regolazione elettrica ora accoglie ammortizzatori più reattivi e precisi a livello di stabilizzazione del rollio, tenuta di strada, comportamento dello sterzo e velocità in curva.

PORSCHE 911 TURBO S 2020: AGGRESSIVA E FILANTE

Per quanto riguarda la sua linea, la nuova Porsche 911 Turbo S 2020 ottiene una sezione anteriore con prese d’aria più larghe, spoiler frontale ridisegnato e ala posteriore dalle dimensioni più generose, per una superficie di contatto a terra incrementata del 15%. Il look, ovviamente, è da vera supercar: la linea è filante e aggressiva, caratterizzata all’avantreno da doppi moduli di luce a LED con tecnologia Matrix di serie e al retrotreno da terminali di scarico rettangolari con alette regolabili dalla finitura nero lucido.

Come per gli esterni, anche gli interni sono di altissima qualità sportiva: la dotazione di serie è in pelle con inserti in fibra di carbonio abbinati a dettagli in tinta Light Silver. I sedili sono regolabili attraverso 18 impostazioni, mentre il quadro strumenti è impreziosito da loghi ed elementi grafici che richiamano la storia della 911 Turbo. Ma non è tutto, perchè lo schermo centrale del sistema PCM ora è in formato 10,9 pollici e trova spazio a bordo assieme al volante sportivo GT, al pacchetto Sport Chrono con la nuova app integrata Porsche Track Precision e all’impianto audio BOSE® Surround Sound.