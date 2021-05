Audi Q4 50 e-tron Quattro: il SUV elettrico a trazione integrale arriva a giugno

La versione top di gamma della Q4 e-tron è ora pre-ordinabile in Italia: avrà una powertrain da 299 cavalli e 487 km di autonomia e potrà contare sull'irreprensibile trazione integrale elettrica intelligente Quattro

Dopo la presentazione dello scorso mese, la nuova Audi Q4 e-tron è pronta per debuttare sul mercato italiano: in questi giorni, infatti, è stato dato il via libera alle pre-vendite della versione top di gamma, la 50 e-tron Quattro che di fatto rappresenta anche la prima equipaggiata con la famosa trazione integrale elettrica intelligente della Casa dei Quattro Anelli.

Basata sulla piattaforma modulare MEB del Gruppo Volkswagen, questa vettura porta in dote la powertrain più performante della famiglia Audi Q4 e-tron perchè capace di esprimere una potenza massima di 299 cavalli e un picco di coppia di 460 Nm quando si seleziona la modalità Boost. Due i motori elettrici a disposizione del guidatore, posizionati su ciascun assale e quindi in grado di garantire l’aderenza sull’asfalto attraverso tutte e quattro le ruote motrici. Quello all’anteriore, per la precisione, è asincrono, esente da qualsiasi coppia di trascinamento superflua e attivabile solo quando il pilota richiede il massimo output prestazionale oppure nella circostanza in cui serva l’intervento della trazione Quattro.

Le performance? La scheda tecnica rilasciata da Audi conferma una velocità massima di 180 km/h (auto-limitata) e uno scatto 0-100 in soli 6,2 secondi, durante i quali il pacco batterie ad alta tensione da 82 kWh, il motore posteriore sincrono a magneti permanenti e il sistema di recupero dell’energia (durante le fasi di decelerazione e frenata) lavorano al massimo delle loro possibilità. L’accumulatore della Q4 50 e-tron è lo stesso della versione “40”, ma rispetto a questa garantisce un’autonomia massima di 487 km (contro 520) nel ciclo di utilizzo WLTP, per via della maggior potenza offerta dalla powertrain.

Per quanto riguarda le capacità di ricarica, il nuovo gioiello della Casa di Ingolstadt è in grado di ripristinare un “pieno” di energia in 7 ore e mezza utilizzando l’adattatore in corrente alternata fino a 11 kW, mentre con quello in corrente continua (fino a 125 kW) sono sufficienti solamente 38 minuti per arrivare all’80% di disponibilità dell’accumulatore. Molteplici i servizi che facilitano quest’operazione: dall’Audi e-tron Charging Service (gratuito per i primi 12 mesi) alle tariffe convenzionate per il network ad alta velocità IONITY, senza dimenticare la wallbox JuiceBox Pro Cellular con cavo integrato Enel X da installare a casa con potenze di 7,4, 11 o 22 kW presente nel pacchetto “ready for e-tron pro” messo a disposizione dalle formule finanziarie Audi Value e Audi Value noleggio.

Passiamo agli allestimenti: la nuova Audi Q4 50 e-tron Quattro arriverà sul mercato in due pacchetti distinti chiamati Business Advanced e S Line Edition, che condivideranno come dotazione di serie lo sterzo progressivo a servoassistenza e demoltiplicazione variabile, la firma luminosa con gruppi ottici Matrix LED all’anteriore e Full LED al posteriore, l’Audi Virtual Cockpit da 10,25” e la piattaforma multimediale MIB 3 con infotainment MMI Plus e schermo MMI Touch da 11,6 pollici. Presenti anche i servizi Audi Connect Navigation & Infotainment Plus e quelli Remote & Control con chiamata d’emergenza, così come la connettività Car-to-X, i comandi vocali e il pianificatore degli itinerari “e-tron trip planner”, che fornisce la visualizzazione dell’energia residua delle batterie assieme alle condizioni del traffico in tempo reale suggerendo il percorso migliore (con tanto di fermate per la ricarica) per raggiungere la destinazione prescelta.

Entrando nello specifico, l’allestimento Business Advanced sarà poi caratterizzato in esclusiva dalla tinta esterna Grigio Manhattan, dai cerchi in lega da 19” con pneumatici 235/55 all’avantreno e 255/50 al retrotreno, dall’Audi Smartphone Interface per la replica degli ambienti Apple CarPlay e Android Auto sul display dell’infotainment, dall’Audi Phone Box per la ricarica induttiva dello smartphone e dal Pacchetto Assistenza Plus. Questo include il cruise control adattivo con riconoscimento della segnaletica stradale, la frenata automatica d’emergenza, il Collision Avoid Assist, l’assistente alla svolta, il mantenimento della corsia, i sensori di parcheggio visivi e sonori e la telecamera per le operazioni di retromarcia.

L’allestimento S Line Edition, invece, potrà contare sulla caratterizzazione estetica e sportiva S Line con tanto di cerchi da 20 pollici su pneumatici 235/50 e 255/45, oltre che su un assetto ribassato di 15 mm capace di donare quell’aggressività tipica che si riscontra a parità di equipaggiamento su altri modelli marchiati Audi. Prezzi e disponibilità? La Q4 50 e-tron Quattro sarà effettivamente disponibile nei concessionari italiani dal mese di giugno 2021 con prezzi a partire da 62.100 Euro per l’allestimento Business Advanced e da 63.700 Euro per la S Line Edition.