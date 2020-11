Audi Q8 TFSI E Quattro: il SUV tedesco arriva a gennaio 2021 da 83.650 Euro

La Casa dei Quattro Anelli amplia la sua gamma di vetture ibride presentando la Q8 plug-in in due varianti di potenza da 381 e 462 cavalli. L’autonomia? Prossima ai 50 km in “full electric”

Dopo la Q7 destinata ai Campioni degli Sport Invernali, ora è il turno della Q8: la strategia di elettrificazione promossa da Audi sta continuando a gonfie vele e presto arriverà sul mercato un altro SUV dotato di tecnologia ibrida plug-in. Come anticipato si tratta del top di gamma Q8, che entrerà in listino a partire da gennaio 2021 con la versione TFSI E Quattro, caratterizzata da un V6 3.0 Litri e da un motore elettrico sincrono a magneti permanenti integrato. Due le varianti di potenza, rispettivamente da 381 e 462 cavalli. I prezzi? A partire da 83.650 Euro, che saliranno fino a 103.300 Euro per il top di gamma in allestimento S Line Plus… ma andiamo con ordine.

AUDI Q8 TFSI E QUATTRO: VELOCE, POTENTE ED ECOLOGICA

Il cuore della nuova Audi Q8 TFSI E Quattro sarà quindi la powerunit installata sotto il suo cofano, composta da un propulsore endotermico a frazionamento V6 e da un motore elettrico con frizione di separazione e trasmissione Tiptronic a otto rapporti con convertitore di coppia. La vettura sfrutterà la tecnologia ibrida plug-in, che consentirà all’unità elettrificata di recuperare energia durante le fasi di decelerazione e frenata, la quale poi andrà stipata nelle batterie per essere riutilizzata durante le accelerazioni e la marcia ordinaria. Come intuibile dal nome, inoltre, questa Q8 sarà dotata anche di trazione integrale, che si affida al differenziale centrale autobloccante per una coppia ripartita di default tra avantreno e retrotreno secondo il rapporto 40:60.

Per quanto riguarda le versioni, il SUV top di gamma della Casa dei Quattro Anelli sarà proposto nella variante Q8 55 TFSI E Quattro, con potenza da 381 cavalli e 600 Nm di coppia massima, e in quella top di gamma Q8 60 TFSI E Quattro, che aumenta l’output prestazionale fino a 462 cavalli e 700 Nm di coppia. Qualche altro dato: il motore elettrico, da solo, sarà in grado di fornire ben 136 cavalli, mentre la batteria avrà una capacità massima di 17,8 kWh per un’autonomia in “full electric” di 49 e 48 km a seconda della versione.

Passiamo alle prestazioni: la variante “di ingresso” Q8 55 TFSI E Quattro raggiungerà la velocità massima (autolimitata) di 240 km/h, ridotta a soli 135 km/h quando si utilizza la modalità elettrica. Lo scatto 0-100, invece, è coperto in soli 5,8 secondi, mentre i consumi parlano di 2,8 – 3,1 L / 100 km e 63-70 g/km di emissioni di CO2. Passando alla Q8 60 TFSI E Quattro, ciò che cambia è fondamentalmente il tempo impiegato a raggiungere la velocità di 100 km/h da fermi, quattro decimi in meno, e le emissioni di inquinanti, che salgono a 64-70 g/km.

AUDI Q8 TFSI E QUATTRO: DRIVING MODES E SISTEMI DI RICARICA

Grazie alla presenza della tecnologia ibrida plug-in, la nuova Audi Q8 TFSI E Quattro metterà a disposizione fondamentalmente due modalità di guida: la “EV“, per una guida esclusivamente elettrica, e la “Hybrid“, che farà funzionare simultaneamente il motore endotermico con quello elettrificato. Quest’ultima si divide ulteriormente in altri tre programmi, chiamati rispettivamente “Charge” (per la ricarica della batteria), “Hold” (per il risparmio dell’energia) e “Auto“, con quest’ultima che auto-gestirà l’intero sistema di bordo tramite l’intervento del sistema PEA (Predictive Efficiency Assistant) per la gestione predittiva della trazione a seconda del fondo stradale e dello stile di guida del conducente.

Non mancano, ovviamente, i “classici” programmi di guida messi a disposizione dall’Audi Drive Select, che in totale sono sette: Auto, Comfort, Dynamic, Efficiency, Individual, Allroad e Offroad. Per quanto riguarda le potenzialità di ricarica, l’energia della nuova Audi Q8 TFSI E Quattro potrà essere ripristinata tramite la colonnina della corrente alternata da 7,4 kW, che fornirà il 100% dell’efficienza in un tempo massimo di 2 ore e mezza (quattro ore in più se si utilizza la ricarica alla spina con la presa domestica da 230V).

In alternativa è possibile sfruttare il servizio a pagamento mensile Audi e-tron Charging Service, che dà l’opportunità di accedere alla rete di ricarica tedesca che, ad oggi, può contare circa 180mila colonnine in 25 paesi europei. Come utilizzarlo? Basterà avere l’apposita card, unica per tutti i fornitori, e registrarsi sul portale MyAudi.

AUDI Q8 TFSI E QUATTRO: PREZZI E ALLESTIMENTI PER L’ITALIA

La nuova Audi Q8 TFSI E Quattro arriverà in Italia a partire da gennaio 2021 nelle due versioni di potenza da 381 e 462 cavalli distinte in tre specifici allestimenti: Standard, Sport e S Line Plus. La porta d’ingresso nel mondo dei SUV prodotti dalla Casa dei Quattro Anelli è rappresentata dal primo equipaggiamento appena menzionato, lo Standard, disponibile per la Q8 55 TFSI E Quattro con un prezzo di partenza da 83.650 Euro.

L’allestimento Sport per la stessa versione, invece, salirà a quota 92.150 Euro e potrà contare su pacchetto estetico esterno S Line con Black Pack, cornice del single frame total black, cerchi in lega da 21 pollici, pinze freno verniciate di rosso, gruppi ottici a LED con tecnologia Audi Matrix HD e luci d’ingresso sempre a LED. Non mancano le sospensioni pneumatiche Adaptive Air Suspension Sport, così come il pacchetto S Line per gli interni che prevede sedili anteriori sportivi con logo S Line sugli schienali, cielo dell’abitacolo in tessuto nero e inserti in alluminio spazzolato opaco. La variante top di gamma Q8 60 TFSI E Quattro, infine, sarà proposta nell’allestimento S Line Plus dal design estetico ancora più curato e accattivante, con un prezzo di partenza a listino di 103.300 Euro.