BMW: a marzo arriva l’ibrido plug-in per Serie 3 e Serie 5

La grande novità delle nuove BMW Serie 3 e Serie 5 MY2021 sarà l’introduzione delle versioni 320e e 520e con powertrain “alla spina” da 204 CV e 350 Nm di coppia massima

Nell’attesa di scoprire le cattivissime M3 e M4, BMW ha in serbo un’altra succulenta novità per tutti quegli appassionati che, invece, vogliono acquistare una berlina della Casa dell’Elica che abbia un occhio di riguardo per l’ambiente. Nel prossimo mese di marzo, infatti, il marchio tedesco introdurrà nel listino del Model Year 2021 relativo alla Serie 3 e alla Serie 5 due specifiche varianti con powertrain ibrida plug-in, chiamate rispettivamente 320e e 520e e disponibili, ovviamente, nel duplice “form factor” berlina e Touring.

Queste affiancheranno le già presenti 330e e 530e e condivideranno la stessa unità propulsiva, contraddistinta da un benzina quattro cilindri 2.0 Litri da 163 cavalli associato a un propulsore elettrico da 113 cavalli, che innalza l’output complessivo di potenza fino a 204 CV e 350 Nm di coppia massima. Questa powertrain sarà gestita dal cambio automatico Steptronic a otto rapporti, a richiesta dalla trazione integrale xDrive e da una batteria da 12 kWh, capace di garantire un’autonomia in “full electric” fino a 57 km nel caso della Serie 3 e fino a 55 km per la Serie 5.

L’accumulatore, come su tutti i modelli ibridi plug-in, potrà essere ricaricato con la tradizionale presa domestica, con la specifica Wallbox BMW oppure connettendosi alle colonnine pubbliche ad alta velocità, che garantiscono un “pieno” di energia in poco più di 3 ore e mezza. Sotto il punto di vista prestazionale, invece, la 320e e la 520e assicurano una velocità massima di 225 km/h (219 nel caso della 320 eTouring xDrive e 218 per la 520e Touring) e uno scatto 0-100 coperto in 7,6 secondi (8,2 per la 320e Touring xDrive e per la 520e Touring), con dei consumi assestati entro la fascia dei 21-60 g/km di CO2, che permettono loro di sfruttare gli ecoincentivi statali di 6.500 Euro con rottamazione oppure di 3.500 Euro senza rottamazione. Per quanto riguarda il listino prezzi, invece, vi riassumiamo il tutto in questo schemino:

BMW SERIE 3 MY2021

Serie 3 320e:

Berlina – da 48.450 Euro

Touring – da 50.300 Euro

Serie 5 520e: