BMW iX Flow: il SUV elettrico cambia colore con un pulsante!

Oltre alla versione sportiva M60, la Casa dell'Elica ha presentato al CES 2022 il prototipo iX Flow con tecnologia E-Ink e carrozzeria che cambia tonalità all'istante

Tra i marchi più importanti che hanno presenziato sul palco del CES 2022, un posto d’eccezione è stato occupato sicuramente da BMW con il suo SUV elettrico iX: oltre alla versione sportiva M60, infatti, la Casa dell’Elica ha portato al debutto anche un prototipo molto interessante in grado di cambiare la tonalità della sua carrozzeria praticamente all’istante, tramite la semplice pressione di un pulsante.

Il suo nome? BMW iX Flow, a tecnologia elettroforetica sviluppata in collaborazione con E-Ink: questa consiste in uno speciale rivestimento applicato sui pannelli dell’auto molto simile a quello dei display degli eBook, composto da milioni di micro-capsule che contengono pigmenti bianchi e neri capaci di cambiare il loro colore se attraversati da corrente a tensione di 12-18 Volt.

L’effetto ottenuto è davvero suggestivo e sarà funzionale in futuro per adattare la vettura alle condizioni climatiche esterne: nelle giornate molto soleggiate, per esempio, la tinta della BMW iX Flow potrà essere impostata sul colore chiaro, mentre in quelle nuvolose potrà cangiare sul grigio e sul nero ottimizzando di conseguenza la temperatura all’interno dell’abitacolo e il consumo di energia derivato dall’utilizzo del climatizzatore.

Nel caso della iX in particolare, inoltre, la tecnologia elettroforetica potrà essere applicata anche per mettere in risalto lo “stato di salute” del veicolo in termini di autonomia residua del pacco batterie, da rilevare attraverso colori differenti in base al livello di carica disponibile. In ogni caso, secondo la responsabile del progetto Stella Clarke, questo sistema arriverà sulle auto di serie in un tempo non inferiore ai dieci anni e con tonalità più “vivaci” rispetto a quelle classiche in bianco, grigio e nero (con sfumature annesse).