BMW iX M60: la versione sportiva del SAV elettrico ha 619 cavalli

Al CES 2022 di Las Vegas la Casa dell'Elica toglie i veli alla prima "M" a ruote alte con powertrain full-electric: vanta una batteria da 105 kWh per 566 km di autonomia

Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, il CES 2022 di Las Vegas è diventato la vetrina esclusiva per la presentazione delle ultime novità in ambito automobilistico e dopo il prototipo Vision EQXX di Mercedes oggi tocca al primo veicolo elettrico della divisione sportiva M del marchio BMW. Stiamo parlando della iX M60, versione top di gamma dello Sports Activity Vehicle presentato già nella primavera del 2021: il suo lancio ufficiale è previsto per il mese di giugno 2022.

BMW iX M60: DETTAGLI DA PRIMA DELLA CLASSE

Allineandosi ai modelli più “tradizionali” con motorizzazioni xDrive40 e xDrive50, la nuova BMW iX M60 conferma in buona parte l’aspetto estetico che abbiamo già avuto modo di conoscere differenziandosi solo per alcuni particolari che, allo stesso tempo, la rendono ancora più esclusiva ed aggressiva. Questi sono rappresentati dal pacchetto di finiture BMW Individual Titanium Bronze Exterior Line, che include anche i loghi “M” in High Gloss Black/Titanium Bronze e le pinze dell’impianto frenante in blu elettrico.

A richiesta sono poi disponibili i cerchi aerodinamici da 22 pollici in sostituzione di quelli da 21” di serie, che aiutano a raggiungere un Cx di resistenza all’avanzamento pari a 0,26. Passando nell’abitacolo, la personalizzazione si limita all’utilizzo di tinte scure in grigio antracite per la plancia e alla grafica dedicata per l’infotainment con sistema operativo BMW OS 8, che include l’assistente virtuale BMW Intelligent Personal Assistant e una suite di ADAS già predisposta per la guida autonoma di Livello 3.

BMW iX M60: PRESTAZIONI E AUTONOMIA DA RIFERIMENTO

Il vero “piatto forte” della nuova BMW iX M60, tuttavia, è nascosto sotto il suo cofano: dopo i 326 cavalli della versione xDrive40 e i 523 CV della xDrive50, gli ingegneri della Casa dell’Elica hanno raggiunto un altro step qualitativo costruendo una powertrain full-electric a doppia unità propulsiva con trazione integrale da 619 cavalli e 1.015 Nm di coppia massima, che può raggiungere il picco di 1.110 Nm utilizzando il Launch Control e la mappatura Sport dedicata.

Con questi presupposti, le prestazioni si annunciano eccezionali e infatti la scheda tecnica mette in luce un tempo di soli 3,8 secondi nello scatto 0-100 e una top speed (auto-limitata) di 250 km/h. In abbinamento è previsto un pacco batterie da 111,5 kWh (condiviso con la versione xDrive50) capace di garantire un’autonomia massima di 566 km secondo il ciclo di utilizzo WLTP, ricaricabile con il caricatore di bordo in AC fino a 11 kW oppure tramite le colonnine fast-charge in CC fino a 200 kW. In questo caso si possono recuperare 150 km di percorrenza in appena dieci minuti.

BMW iX M60: ASSETTO SPORTIVO E DOTAZIONE AL TOP

Proprio perchè curata dalla divisione “M”, la nuova BMW iX M60 si distingue dalle sue versioni “gemelle” anche per un assetto più spiccatamente sportivo capace di esaltarne la dinamica di guida quando il pilota è dietro al volante. Le sospensioni, infatti, sono provviste di ammortizzatori a controllo elettronico mentre il telaio dispone di barre stabilizzatrici che lo rendono più rigido; a livello software, gli interventi più importanti sono relativi alla gestione dell’erogazione, all’efficienza dell’impianto frenante e al servosterzo, che rende gli input molto più precisi e controllati.

Per quanto riguarda la dotazione di serie, la nuova BMW iX M60 porta in dote anche l’asse sterzante posteriore, l’impianto audio Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System con pacchetto BMW IconicSounds Electric, il BMW Live Cockpit Professional per il quadro strumenti, il BMW Natural Interaction (che permette di interagire con l’infotainment attraverso i comandi vocali) e i sedili anteriori ventilati e regolabili elettricamente con Heat Comfort Package.