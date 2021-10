BMW Serie 2 Active Tourer 2022: più tecnologica e moderna

La seconda generazione della BMW Serie 2 Active Tourer è stata rivista completamente e prende spunto dall'elettrica iX: arriverà nei concessionari a febbraio 2022

A pochi giorni dall’anticipazione pubblicitaria riportata dal portale tedesco “bimmertoday”, il marchio BMW ha finalmente svelato tutti i dettagli della nuova Serie 2 Active Tourer, spaziosa monovolume tedesca che, con questo rinnovato modello, raggiunge la sua seconda generazione. Le modifiche introdotte dalla Casa bavarese? Un’estetica tutta nuova, un abitacolo che “tecnologicamente” prende spunto dall’elettrica iX e una gamma motori in cui non manca veramente nulla. Ma andiamo con ordine…

BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER 2022: ESTETICA AFFILATA

Iniziamo a raccontarvi la nuova BMW Serie 2 Active Tourer focalizzandoci sull’estetica: rispetto alla precedente generazione, il modello 2022 propone un frontale dalla grande griglia a “doppio rene” che va a svilupparsi (in parte) addirittura sul cofano, con ai lati gruppi ottici Full LED molto affilati (Matrix LED come optional) e un paraurti sportivo dall’ampia fenditura orizzontale e prese d’aria squadrate.

La vettura, nel complesso, è muscolosa e aggressiva e questo lo si nota dalle nervature presenti nella parte inferiore delle fiancate, che proseguono alte verso un posteriore in cui spiccano il pronunciato spoiler a livello del lunotto, i fari Full LED a sviluppo orizzontale e un paraurti, a sua volta, spigoloso e sportivo, nel quale sono inclusi i due terminali dell’impianto di scarico.

Altre particolarità? Gli specchietti retrovisori non più installati sul montante anteriore ma sulle portiere, le maniglie a filo con la carrozzeria, dimensioni leggermente più grandi rispetto alla prima generazione (4,38 metri in lunghezza per 1,82 metri in larghezza per 1,57 metri in altezza e passo pari a 2,67 metri) e cerchi in lega di serie da 16 o 17”, che a richiesta e a seconda dell’allestimento scelto in fase di acquisto (Luxury Line o M Sport) possono arrivare fino a 19”.

BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER 2022: PRONTA PER IL FUTURO

Passando nell’abitacolo, la nuova BMW Serie 2 Active Tourer 2022 mette in mostra un ambiente decisamente più tecnologico e moderno: su tutti i miglioramenti apportati dalla Casa bavarese spicca sicuramente il grande display curvo che integra sia il digital cockpit (da 10,25”) che lo schermo del sistema infotainment BMW OS 8 da 10,7” di derivazione iX, velocizzato nel suo funzionamento ed equipaggiato con assistente vocale, eSIM integrata, navigazione in cloud, aggiornamenti OTA e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto.

Ogni comando è a portata di mano e vi si può interagire con assoluta semplicità, a partire dal bracciolo centrale sul quale, per la prima volta, sparisce il pomello dell’iDrive che in precedenza serviva per farsi strada nei menu dell’infotainment. Qui, invece, è presente la manopola per la selezione delle modalità di guida (Personal, Sport ed Efficient), mentre più avanti trovano posto i portabicchieri e la dock-station per la ricarica induttiva wireless dello smartphone.

Lato ADAS, la nuova Active Tourer 2022 arriverà nelle concessionarie con un pacchetto completo sotto ogni punto di vista: presenti all’appello di serie il cruise control con frenata automatica di emergenza, il Front Collision Warning, il riconoscimento della segnaletica stradale e degli altri utenti della strada, il mantenimento della corsia e l’assistenza al parcheggio con retrocamera. Su richiesta, invece, il cruise control adattivo con funzione Stop&Go, l’head-up display, la telecamera con visione a 360° sul veicolo e l’assistente sullo sterzo per le manovre.

BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER 2022: PIU’ SPAZIOSA PER LA FAMIGLIA

Da buona monovolume, la nuova BMW Serie 2 Active Tourer 2022 non tradisce le aspettative e conferma il grande spazio a bordo per tutti gli occupanti: la fila di sedili posteriori può essere spostata di 13 cm e questo garantisce un maggior comfort durante la guida, dal momento che questa modifica può incrementare fino a 90 Litri la capacità di carico della vettura.

La possibilità di regolare gli schienali, inoltre, offre un ancor più elevato margine di manovra, che parte da 470 fino a 1.455 Litri per le motorizzazioni endotermiche e da 415 fino a 1.405 Litri nel caso delle versioni ibride – che invece devono fare i conti con l’ingombro del pacco batterie. Molto eleganti anche i rivestimenti, in Sensatec o in pelle Vernasca con cuciture a contrasto, che ben si sposano con optional di alto livello come il tettuccio panoramico oppure il sistema audio firmato Harman Kardon.

BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER 2022: ENDOTERMICA E IBRIDA (ANCHE PLUG-IN)

Per quanto riguarda le motorizzazioni, al momento del lancio di febbraio 2022 la nuova BMW Serie 2 Active Tourer sarà disponibile in quattro versioni, tutte a trazione anteriore con cambio automatico Steptronic a sette rapporti e con alimentazione “pura” a benzina o gasolio… oppure con il supporto del sistema mild-hybrid a 48V.

218i – tre cilindri a benzina da 136 cavalli e 230 Nm di coppia, con consumi pari a 6,8-6,2 L/100 km e 154-140 g/km di CO2 218d – quattro cilindri turbo-diesel da 150 cavalli e 360 Nm di coppia, con consumi pari a 5,3 – 4,8 L/100 km e 138 – 125 g/km di CO2 220i – tre cilindri a benzina mild-hybrid da 170 cavalli e 280 Nm di coppia, con consumi pari a 6,5 – 5,9 L/100 km e 148 – 133 g/km di CO2 223i – quattro cilindri turbo-benzina mild-hybrid da 218 cavalli e 360 Nm di coppia, con consumi pari a 6,6 – 6,0 L/100 km e 149 – 137 g/km di CO2

Successivamente è già previsto l’arrivo delle versioni ibride “alla spina”, con batterie da 16,3 kWh in grado di garantire fino a 80 km di autonomia in modalità completamente elettrica. Stiamo parlando, rispettivamente, della 225 eDrive da 245 cavalli e della più prestazionale 230 eDrive da 326 CV, capaci entrambe di assestare i loro livelli di consumi a 1,4-1,1 L/100 km e le emissioni di CO2 a 30-22 g/km. Quando arriveranno? Bisognerà pazientare fino alla prossima estate.