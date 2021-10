BMW Serie 2: la nuova Active Tourer anticipata da una pubblicità

La monovolume della Casa dell'Elica su base Serie 2 si rinnova e lo anticipa in esclusiva con un'immagine teaser della sua campagna promozionale

Dopo la Serie 2 Coupé di ultima generazione, anche la monovolume Active Tourer è pronta al suo prossimo salto generazionale: la vettura con sigla di progetto iniziale “F45” è in commercio dal 2014 e quattro anni più tardi ha ricevuto il suo primo restyling… che ora verrà presto bissato con un nuovo affinamento delle linee molto più vicine alle tendenze viste sui modelli più recenti del marchio BMW.

Il suo debutto (con relativa presentazione) è atteso nelle prossime settimane, ma grazie a un’immagine teaser pubblicata in esclusiva dal portale tedesco “bimmertoday” possiamo già renderci conto delle novità che porterà in dote. La più evidente? Sicuramente la griglia anteriore a doppio rene dalle dimensioni maggiorate che sconfina addirittura sul cofano motore, più compatto rispetto al modello attualmente a listino e con gruppi ottici più sottili e affilati.

Quelli posteriori, inoltre, saranno completamente a LED con sviluppo orizzontale (anche se non visibili nella foto trapelata sul web), mentre l’attacco degli specchietti retrovisori sarà ancorato direttamente alle portiere. Un altro importante step evolutivo è quello relativo all’abitacolo, ora interamente digitale proprio come sulla iX, mentre a livello di motorizzazioni ci aspettiamo due unità endotermiche (sia a benzina che a diesel) assieme a una terza ibrida plug-in con il nome di 230e xDrive Active Tourer. Per tutte le conferme del caso, fortunatamente, non occorrerà attendere ancora molto…