BMW Serie 2 Coupé 2021: estetica rinnovata e trazione posteriore fino a 374 CV

La Serie 2 della Casa dell'Elica si evolve con una nuova veste estetica e con una gamma di motorizzazioni che comprende due benzina e un diesel. La trazione? Ovviamente solo al posteriore!

Dopo gli imponenti SUV di nuova generazione (iX su tutti), il marchio BMW è tornato alla riscossa con il restyling della bellissima Serie 2 Coupé, ormai sul mercato dal 2014: rispetto alle prime versioni, però, il nuovo Model Year 2021 si presenta con un’estetica completamente rinnovata e da auto “adulta”, affiancata dagli ultimi ritrovati della tecnologia per infotainment e ADAS e da una gamma motori che, per il momento, propone due varianti a benzina e una sola a gasolio. Il suo arrivo sul mercato? Previsto per i mesi autunnali di quest’anno… ma già entro la primavera arriveranno nuovi propulsori, nell’attesa della sportivissima M2 del 2023.

BMW SERIE 2 COUPE’ 2021: PIU’ GRANDE E SPORTIVA

Scorrendo le foto presenti nella gallery a corredo di questo articolo, potete capire anche voi quali siano stati gli interventi messi a punto dagli ingegneri della Casa dell’Elica: la nuova BMW Serie 2 Coupé si presenta al pubblico con delle proporzioni leggermente più abbondanti rispetto alla passata generazione, che arrivano a una lunghezza di 4,573 metri (+ 10,5 cm), a una larghezza di 1,838 metri (+ 6,4 cm) e a un passo di 2,741 metri (+ 5,1 cm). Anche le carreggiate aumentano (+ 5,4 cm all’avantreno e + 3,1 cm al retrotreno), mentre l’altezza si ferma a 1,390 metri e quindi diminuisce di 28 mm.

Rimane al contrario invariata la capacità di carico del bagagliaio, che arriva a 390 Litri (con una soglia più bassa di 35 mm) ma che può essere portata a 1.600 qualora si decida di abbattere la fila di sedili posteriori frazionati secondo lo schema 40/20/20. Dal punto di vista prettamente estetico, invece, la grande novità si concentra tutta all’anteriore, dove spicca un frontale più muscoloso, squadrato e aggressivo con prese d’aria nella parte bassa del paraurti e griglia a doppio rene sviluppata in orizzontale, la quale presenta per l’occasione dei deflettori attivi che si aprono e si chiudono a comando elettronico.

I gruppi ottici sono Full LED di serie e a richiesta possono diventare Matrix LED con finiture oscurate (grazie al M Lights Shadow Line Pack), un elemento che si aggiunge a una fiancata per lo più liscia con cerchi da 17” (da 18 o 19 a richiesta) e tettuccio corto che termina in un piccolo spoiler posteriore. Il posteriore, infine, può contare a sua volta su fari a LED con effetto 3D e su un imponente diffusore in nero lucido con doppio terminale di scarico, che potrà essere sostituito con le parti speciali del catalogo M Performance.

BMW SERIE 2 COUPE’ 2021: ABITACOLO DA “GRANDE”

Passando nell’abitacolo, la novità della BMW Serie 2 Coupé 2021 si può circoscrivere al salto di qualità che si può notare sia nella disposizione generale degli strumenti che nelle rifiniture di plancia e sedili: la compatta di Monaco di Baviera ora sembra una vettura di classe superiore e propone uno stile molto lineare e raffinato, che passa dai rivestimenti in tessuto, in Alcantara o in pelle traforata alla presenza dell’infotainment con sistema operativo BMW OS7 con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, servizi di navigazione e aggiornamenti over-the-air.

Lo schermo del sistema multimediale, in questo caso, è da 8,8 pollici (a richiesta da 10,25”) ed è affiancato da un Digital Cockpit da 5,1” che opzionalmente può arrivare a 12,3” con tanto di head-up display per il parabrezza. I sedili sono sportivi e regolabili elettricamente, il climatizzatore è automatico trizona, mentre il volante è di tipo multi-funzione con comandi sulle razze per la gestione dell’infotainment e degli aiuti elettronici per la guida semi-autonoma di Livello 2.

Il pacchetto disponibile di serie prevede il cruise control adattivo con limitatore di velocità, la frenata automatica di emergenza, l’avviso di superamento della corsia e quello di collisione frontale, il mantenimento della carreggiata e il riconoscimento della segnaletica stradale, ma a richiesta è possibile equipaggiare la vettura con il “Driving Assistant” che mette a disposizione la funzione Stop&Go per il cruise control, il Rear Collision Prevention e il Rear Crossing Traffic Warning, il Park Distance Control, il Reversing Assistant con telecamera e il Surround View e Remote 3D View.

BMW SERIE 2 COUPE’ 2021: PIU’ AFFILATA E PERFORMANTE

Su un telaio più rigido del 12% rispetto alla generazione precedente, la nuova BMW Serie 2 Coupé 2021 conferma un’ottimale distribuzione dei pesi molto vicina a metà carico sull’asse anteriore e metà su quello posteriore. Questa è garantita anche dalla taratura bilanciata delle sospensioni, che a richiesta possono essere irrigidite grazie al pacchetto M Sport nonchè rese adattive con ammortizzatori a controllo elettronico e sterzo progressivo.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, la nuova arma di Monaco di Baviera sarà disponibile in due versioni a benzina e una a gasolio. Le prime due sono la 220i e la più sportiva M240i xDrive, con la prima a sola trazione posteriore su un’unità 2.0 Litri quattro cilindri da 184 cavalli e 300 Nm di coppia massima. La seconda, invece, è dotata di un 3.0 Litri a sei cilindri con trazione integrale intelligente che assicura un output prestazionale di 374 CV e 500 Nm di coppia, sufficienti per raggiungere la top speed (auto-limitata) di 250 km/h e per fermare il cronometro dello 0-100 in 4,3 secondi.

La versione diesel, invece, è la 220d equipaggiata con un 2.0 Litri a tecnologia mild-hybrid in abbinata a un piccolo motore elettrico supplementare da 11 cavalli, che aiuta a raggiungere la vetta di 190 CV e di 400 Nm di coppia massima. Su tutte e tre la trasmissione è la Steptronic a otto rapporti, che spingerà anche la successiva versione a benzina 230i da 245 cavalli in arrivo per la prossima estate. I prezzi? Non sono ancora stati annunciati, ma ci aspettiamo un listino in partenza da poco più di 30.000 Euro (40mila per la M240i xDrive).