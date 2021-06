BMW X4 2022: il SUV Coupé diventa ancora più sportivo

Dopo la X3 anche il Coupé X4 aggiorna la sua dotazione per il nuovo anno, rinnovandosi sia nell'estetica che nella meccanica: l'intera gamma ora ha a disposizione l'ibridazione "leggera" e la trazione integrale

Quest’anno il marchio BMW è determinato a dare un volto nuovo alla propria gamma di proposte “a ruote alte”: dopo la Nuova X3, infatti, ora è il turno della più sportiva X4 fare un passo avanti nel rendersi più moderna e accattivante agli occhi degli appassionati, attraverso una profonda rivisitazione estetica e un consistente aggiornamento delle motorizzazioni che ora possono contare tutte sulla tecnologia mild-hybrid, sul cambio automatico Steptronic a otto rapporti e sulla trazione integrale xDrive sulle quattro ruote.

BMW X4 2022: PIU’ AFFILATA E MUSCOLOSA

Seguendo la filosofia intrapresa con la Nuova X3, anche il Model Year 2022 della X4 si presenta al pubblico con un frontale dal look più deciso e definito sul quale spiccano indubbiamente i rinnovati gruppi ottici ora con tecnologia Matrix LED, più affilati se confrontati con quelli della scorsa generazione nonchè eventualmente aggiornabili a richiesta con il sistema “Laser Light” da 650 metri di campo visivo utile. Anche la calandra a doppio rene e le vistose prese d’aria presenti nel paraurti ora risaltano in maniera più netta, proprio come i fari Full LED al posteriore assieme al diffusore centrale.

Tra gli altri elementi distintivi della Nuova X4 dobbiamo citare anche le sportivissime minigonne laterali che, in precedenza, facevano parte dell’allestimento M… a sua volta rinnovato come allestimento esclusivo caratterizzato da prese d’aria più grandi, dettagli in nero lucido per i bordi dei vetri laterali, per i mancorrenti del tettuccio, per i listelli della griglia anteriore e per lo spoiler posteriore, cerchi in lega leggera da 20 o 21 pollici e pinze dei freni di colore blu o rosso.

BMW X4 2022: NUOVO INFOTAINMENT E ANCORA PIU’ ADAS

Entrando nell’abitacolo, la novità più importante della X4 2022 è rappresentato dall’infotainment derivato dalla Serie 4 con sistema operativo BMW OS 7 e schermo touchscreen da 10,25”, che a richiesta può arrivare a 12,3”. Questa aggiunta ha introdotto il pacchetto Intelligent Personal Assistant con BMW Maps, compatibilità con Amazon Alexa e aggiornamenti OTA, da affiancare al Digital Cockpit da 10,25” e dalla suite di ADAS Driving Assistant Professional.

Tra i controlli elettronici per la guida semi-autonoma, quindi, il nuovo SUV-Coupé della Casa dell’Elica potrà fregiarsi del cruise control adattivo con funzione Stop&Go, dell’assistente alla svolta negli incroci, al mantenimento della corsia e alle manovre di retromarcia, il tutto improntato per un aiuto più consistente quando è il momento di divincolarsi in mezzo al traffico cittadino.

BMW X4 2022: SEI MOTORIZZAZIONI… TUTTE IBRIDE

Passiamo ai motori: la gamma della Nuova X4 2022 è stata rifinita per presentare complessivamente sei proposte, equamente divise con alimentazione a benzina e a gasolio e tutte equipaggiate con la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt. Ogni unità, inoltre, è provvista di una trasmissione automatica a otto rapporti di tipo Steptronic opportunamente tarata a seconda dell’allestimento e della potenza a disposizione, alla quale va aggiunta anche l’irreprensibile trazione integrale BMW xDrive.

Guardando più nello specifico la proposta della Casa bavarese, la Nuova X4 a benzina attaccherà con la versione xDrive2oi da 184 cavalli, seguita dalla xDrive30i (245 CV) e dalla più sportiva M40i da 360 CV, affiancate dalle diesel xDrive20d (190 CV), xDrive30d (286 CV) e M40d da ben 340 cavalli.

BMW X4 2022: ARRIVA LA “COMPETITION” DA 510 CAVALLI

Come accaduto per la X3, anche la Nuova BMW X4 2022 arriverà nei concessionari in una versione specifica dal taglio sportivo: chiamata X4 M Competition, si distinguerà esteticamente per la griglia anteriore dalle dimensioni più importanti con cromature e dettagli in nero lucido, un paraurti con prese d’aria maggiorate, impianto di scarico rifinito con cromature scure, cerchi leggeri da 20 pollici (a richiesta da 21”) e specchietti retrovisori dalla forma specifica per la migliore ottimizzazione aerodinamica della vettura alle alte velocità.

Il punto di forza di questa versione, tuttavia, è da ricercarsi ovviamente nel motore, un potentissimo sei cilindri da 3.0 Litri capace di esprimere una potenza di 510 cavalli e una coppia massima di 650 Nm. Le prestazioni? Molto vicine a quelle di una supercar perchè lo 0-100 è coperto in soli 3,8 secondi mentre la velocità massima, auto-limitata a 250 km/h, può essere sbloccata fino a 285 orari grazie al pacchetto aggiuntivo M Driver’s Package. Non mancano, ovviamente, le modalità di guida differenziate a seconda dello stile di guida (compresa quella per il drifting) e le impostazioni specifiche per sospensioni e sterzo, che rendono questa X4 ancora più affilata e intrigante da portare al limite.

Per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità, la Nuova X4 2022 potrà essere pre-ordinata nei prossimi mesi estivi diventando a tutti gli effetti protagonista all’IAA di Monaco a calendario nel weekend del 7-12 settembre. La produzione, invece, partirà in autunno con prezzi ancora non meglio specificati: come da tradizione, quando li scopriremo sarete i primi a venirne a conoscenza quindi… rimanete collegati sulle nostre frequenze!