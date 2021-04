Brabus 800 E V12: all’asta da Mechatronik la berlina da 370 km/h!

Arriva dalla Germania, è stata costruita in soli 10 esemplari e si basa sulla Mercedes Classe E del 2009, potenziata con un biturbo 6.3 Litri a dodici cilindri da ben 811 cavalli

Vi piacerebbe mettere in garage una brucia-semafori dall’altissima velocità di punta che però sappia anche essere sobria ed elegante a sufficienza per portarvi tranquillamente ogni giorno al lavoro? Bè, una vettura di questo tipo esiste e attualmente è in vendita presso il concessionario tedesco Mechatronik: se avete già sbirciato nella gallery sappiate però che non è una semplice Mercedes Classe E… ma una Brabus con motore 12 cilindri da 811 cavalli!

Questa berlina è stata costruita in soli dieci esemplari in tutto il mondo nel 2009 e ad oggi detiene ancora il record di velocità massima della sua categoria, addirittura 370 km/h! Come è stato possibile raggiungere questo risultato? Il preparatore tedesco ha installato sotto al cofano un propulsore SV12R a doppio turbo-compressore da 6.3 Litri con frazionamento a dodici cilindri, in grado di erogare una potenza di 811 cavalli e una coppia massima di 1.420 Nm, disponibile già da 2.100 giri al minuto ma limitata elettronicamente a “soli” 1.100 Nm.

Gli interventi introdotti su questa unità sono rappresentati da pistoni maggiorati, un albero a camme sportivo, un sistema di raffreddamento dedicato e la doppia turbina su misura, capace così di far urlare la Brabus in accelerazione grazie all’impianto di scarico specifico che, come potete immaginare, è completamente diverso da quello della Classe E tradizionale. Non manca, ovviamente, una taratura ben definita della centralina elettronica, che ha anche permesso di ottenere l’omologazione per il rispetto della normativa Euro 4.

Sotto il profilo estetico, invece, le modifiche che hanno dato vita a questa Brabus 800 E V12 sono rappresentate dallo splitter anteriore, dall’ala aerodinamica al retrotreno, dai gruppi ottici a tecnologia Full LED e da tanti altri elementi in fibra di carbonio che hanno permesso di mantenere basso il peso a secco di questa bellezza. L’esemplare in questione è stato utilizzato dal tuner tedesco fino al 2014 come “show-car” in alcuni eventi dimostrativi, per poi finire nelle mani di un collezionista e, infine, nel garage di Mechatronik. Con soli 18.790 km all’attivo, può essere vostra al prezzo di 196.350 Euro, comprensivo di tasse al 19%. Che ne dite, ci facciamo un pensierino?