Bugatti Chiron contro Red Bull F1: qual è la più veloce in accelerazione?

Il canale sportivo Carwow ha pubblicato una drag race tra l'hypercar Bugatti Chiron e la monoposto da F1 utilizzata da Sebastian Vettel nel 2011: chi l'ha spuntata nella prova del quarto di miglio?

Grazie alle più recenti tecnologie il mondo delle hypercar estreme si sta avvicinando sempre di più a quello della Formula 1 e la dimostrazione è, per esempio, l’esagerata Bugatti Chiron: chiamata a sostituire la precedente Veyron, questa supersportiva oggi è in grado di garantire delle prestazioni eccezionali, nell’ordine di appena 2,4 secondi nello scatto 0-100 e dei 420 km/h in termini di velocità massima.

Il merito, ovviamente, è del suo fantastico propulsore W16 da 8.0 Litri capace di erogare la bellezza di 1.500 cavalli e 1.600 Nm di coppia massima, scaricati a terra da un sistema di trazione integrale permanente e da un cambio DSG a doppia frizione e sette rapporti. Sicuramente una scheda tecnica da far impallidire qualsiasi altra supercar… e forse anche una monoposto di Formula 1!

Per togliere ogni dubbio a riguardo il canale sportivo Carwow ha effettuato una serie di prove di accelerazione sul quarto di miglio, mettendo a confronto la Bugatti con la Red Bull RB7 vincitrice del Titolo Mondiale 2011 con il tedesco Sebastian Vettel. Al volante, tuttavia, è stato chiamato lo scozzese David Coulthard, pilota di esperienza che ha saputo spremere al massimo il suo V8 aspirato da 2.4 Litri e 760 cavalli. Quale tra le due auto è riuscita a spuntarla sull’altra? Non vi anticipiamo nulla e vi invitiamo caldamente a guardare il video qua sotto: buona visione!