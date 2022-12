Gymkhana 2022: siete pronti a saltare un elicottero con una Subaru?

La nuova edizione della serie Gymkhana promossa da Hoonigan vede al volante di una Subaru da quasi 900 cavalli il pilota professionista Travis Pastrana

Anche se il protagonista non è più Ken Block, la serie Gymkhana di Hoonigan sembra essere ancora in grado di far emozionare tutti gli appassionati di auto e acrobazie al limite dell’inverosimile. Ricordate che a inizio anno vi avevamo presentato la Subaru del prossimo episodio? Ecco… il momento di vederla in azione è finalmente arrivato! Al volante stavolta c’è il pilota Travis Pastrana, che a quanto pare non si è assolutamente risparmiato dal spremere al limite i suoi 874 cavalli e il suo nuovo bodywork extra-large in fibra di carbonio – comprendente anche una robusta protezione sottoscocca indispensabile per farla arrivare integra al termine delle riprese.

Rispetto al precedente episodio, le acrobazie che potete vedere nel nuovo filmato della serie Gymkhana sono ancora più folli e assurde ed includono addirittura un salto sopra un elicottero in volo, un inseguimento all’ultimo sangue con un aereo militare e una sfida con la Chevrolet da 3.000 cavalli elaborata dallo youtuber Cleetus McFarland, assieme a innumerevoli sgommate e derapate per la felicità degli appassionati delle “ruote fumanti”. Ma non vi anticipiamo oltre: sedetevi comodi e godetevi quelli che possono essere considerati come i dieci minuti più folli mai visti in tutta la storia dell’automotive!