BYD Seal provata su strada a Milano

La nuova BYD Seal arriva sul mercato italiano con tante caratteristiche interessanti (come la Blade Battery) e due allestimenti tra cui scegliere, oltre a una potenza massima di 523 CV.

La nuova BYD Seal irrompe con forza nel mercato italiano, rappresentando una novità significativa nel segmento delle berline 100% elettriche. Questo modello segna un ulteriore passo nel consolidamento di BYD in Italia. Dopo il successo conquistato da Han, Tang, Atto 3 e Dolphin, la nuova Seal mira a rivoluzionare il segmento D grazie a un mix inedito di tecnologia avanzata e design innovativo.

Come sue credenziali BYD porta il primato mondiale fra i produttori di vetture con la spina (BEV e PHEV)

L’EV, appartenente alla seconda serie della gamma Ocean, si distingue per il linguaggio stilistico “Ocean Aesthetics”, che trasmette un senso di eleganza e sportività. Non si tratta solo di una vettura dall’estetica raffinata però in quanto offre anche funzionalità pratiche e spazio a sufficienza per accogliere comodamente fino a cinque persone, insieme a un pacchetto completo di dotazioni high-tech progettate per incontrare le esigenze del pubblico europeo.

A bordo ci sono delle tecnologie pionieristiche

Il cuore pulsante della BYD Seal risiede nella sua piattaforma e-Platform 3.0, specificatamente creata per i veicoli completamente elettrici, e nella tecnologia pionieristica Cell-to-Body (CTB), che la Seal condivide con Atto 3 e Dolphin.

La tecnologia CTB è un salto qualitativo nel design automobilistico, dove la batteria non è solo un serbatoio di energia, ma anche un elemento strutturale che contribuisce alla rigidità torsionale del veicolo. Con un valore di 40.500 Nm/grado, la Seal garantisce maneggevolezza e prestazioni di alto livello, senza trascurare comfort e silenziosità dell’abitacolo.

La struttura CTB si manifesta con una configurazione tipo “sandwich”, dove la batteria Blade è incastonata tra una copertura superiore e una inferiore, entrambe integrate nella carrozzeria. La peculiarità di questa struttura risiede nell’uso di pannelli in alluminio a nido d’ape che conferiscono alla vettura una resistenza notevole.

In aggiunta, tale disposizione permette di abbassare l’assetto del veicolo di circa 15 mm, ottimizzando l’uso dello spazio interno e consentendo una silhouette più affusolata, che beneficia tanto l’aerodinamica quanto l’estetica.

La batteria Blade vanta una chimica di litio-ferro-fosfato

L’introduzione della Blade Battery nella gamma europea di BYD non è un fatto isolato. Questa batteria segna un significativo avanzamento nell’industria dei veicoli elettrici. Frutto di un’intensa attività di ricerca e sviluppo, la batteria Blade è stata ideata per massimizzare sicurezza, durabilità e performance, ottimizzando allo stesso tempo lo spazio interno del veicolo grazie al suo design innovativo.

Con l’impiego di litio-ferro-fosfato (LFP) come materiale catodico, la BYD Blade Battery supera i tradizionali accumulatori agli ioni di litio in termini di sicurezza e longevità. Questa tecnologia, esente dall’utilizzo di cobalto (elemento spesso associato a controversie etiche e ambientali) si dimostra più resistente a temperature estreme, offre una maggiore stabilità termica e garantisce un ciclo vita prolungato con minime perdite di capacità.

La BYD Seal, inoltre, non è solo sinonimo di innovazione per via della sua batteria. Il modello include di serie una pompa di calore ad alta efficienza che gestisce con precisione la temperatura sia della batteria che dell’abitacolo, riducendo al minimo i consumi energetici. Il sistema in questione è progettato per operare in un ampio range termico, da -30 °C a +60 °C, e assicura prestazioni ottimali in qualsiasi condizione climatica.

La sicurezza è stata confermata attraverso test rigorosi, incluso il severo Nail Penetration Test, che simula le conseguenze di gravi incidenti stradali per verificarne la resistenza a situazioni estreme. Ulteriore prova della versatilità del BYD Seal è la sua capacità di supportare la funzione V2L (Vehicle-to-Load), trasformando l’auto in una vera e propria centrale elettrica mobile in grado di alimentare dispositivi esterni fino a 3 kW di potenza totale.

Vanta un gruppo propulsore elettrico 8-in-1

Il nuovo modello si distingue anche per l’implementazione del gruppo propulsore elettrico 8-in-1, un sistema che fonde otto componenti essenziali per la propulsione e la gestione energetica, garantendo un’ottimizzazione dello spazio e un incremento dell’efficienza energetica.

In Italia, la Seal si presenta in due versioni: Design ed Excellence. Entrambe sono dotate di una batteria Blade di ultima generazione con capacità di 82,5 kWh. La variante con trazione posteriore della versione Design, equipaggiata con un motore da 308 CV (230 kW), assicura un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 5,9 secondi e un’autonomia massima di 570 km nel ciclo WLTP con una sola ricarica.

Per coloro che desiderano ancora più potenza, c’è la variante Excellence che offre la trazione integrale grazie alla presenza di una configurazione dual motor da ben 523 CV (390 kW). L’allestimento premium consente al veicolo di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, mantenendo un’autonomia di 520 km.

La BYD Seal non è soltanto sinonimo di potenza e agilità, ma anche di efficienza nella ricarica. Grazie ad una soluzione di ricarica ad alta tensione, l’EV offre tempi di ricarica ridotti, sfruttando l’alternatore per una ricarica rapida in corrente continua nell’intervallo di tensione compreso tra 420 e 750V.

Il sistema assicura minor generazione di calore durante la ricarica, elevando l’affidabilità delle prestazioni. Inoltre, dispone di un caricatore di bordo trifase da 11 kW e può beneficiare di una ricarica rapida in stazioni da 150 kW, che permette di portare la batteria dal 30% all’80% in soli 26 minuti.

Due versioni disponibili e prezzi da 46.890 euro

La vettura 100% elettrica viene proposta in Italia ad un prezzo di 46.890 euro nella versione Design e 49.390 euro in quella Excellence. Non è finita qui poiché la Seal si distingue anche per la sua piattaforma e-Platform 3.0, all’avanguardia nel panorama delle quattro ruote, che favorisce una rigidità torsionale impareggiabile e un baricentro ottimizzato. Questi aspetti sono essenziali per garantire un’esperienza di guida di alto livello.

Le sospensioni indipendenti a doppio braccio all’avantreno e a cinque bracci al retrotreno sono una novità per la casa cinese e giocano un ruolo importante nell’assicurare una maneggevolezza di prima classe e un controllo impeccabile, caratteristiche che contraddistinguono la BYD Seal nel suo segmento.

La variante Excellence-AWD si avvale di ammortizzatori a frequenza variabile che si adattano alle condizioni della strada. Questa soluzione tecnologica assicura una risposta adattiva dello smorzamento, garantendo sia stabilità che comfort, indipendentemente dalle irregolarità del terreno.

Un salto qualitativo significativo è rappresentato dal sistema iTAC, un controllo intelligente della coppia innovativo che modifica l’approccio alla stabilità dinamica del veicolo. L’iTAC interviene in modo proattivo sulla distribuzione della coppia motrice, migliorando la sicurezza, il comfort e la reattività del veicolo.

La vettura offre, inoltre, quattro modalità di guida progettate per adattarsi alle diverse esigenze e alle varie condizioni di strada:

Eco : enfatizza l’efficienza energetica per massimizzare l’autonomia

: enfatizza l’efficienza energetica per massimizzare l’autonomia Normale : è ideale per l’utilizzo quotidiano grazie al suo equilibrio

: è ideale per l’utilizzo quotidiano grazie al suo equilibrio Sport : libera il pieno potenziale performante della vettura

: libera il pieno potenziale performante della vettura Snow: è pensata per ottimizzare trazione e stabilità su fondi scivolosi

Grande attenzione all’aerodinamica

Con la Seal, BYD conferma la propria capacità di fondere performance e stile, presentando una vettura che non solo attira lo sguardo, ma sfida anche le convenzioni aerodinamiche con un coefficiente di resistenza aerodinamica di soli 0,219, una vera e propria pietra miliare nel settore.

Wolfgang Egger, Global Design Director di BYD, ha guidato il suo team alla realizzazione di un’auto che trasuda potenza e dinamismo. L’aspetto rompe gli schemi tradizionali e si distingue per un’estetica che richiama il movimento incessante e la forza delle onde marine, caratteristiche che risuonano con il tema della gamma Ocean.

Il design audace della Seal, caratterizzato da un frontale futuristico, sfoggia un audace stile a X che evoca l’agilità tipica delle vetture sportive. Questo effetto è accentuato da linee scolpite che corrono lungo i lati dell’auto, delineando una silhouette slanciata e aerodinamica.

Il profilo è definito da un montante A inclinato e da un tetto dolcemente arrotondato che sfocia in un posteriore inclinato mentre la coda d’anatra offre un sottile tributo alle forme delle coupé sportive.

Non meno degne di nota sono le maniglie delle portiere progettate per ritrarsi a filo con la carrozzeria quando il veicolo è in marcia. Questo dettaglio non è solo estetico, ma è una riflessione della costante ricerca del produttore cinese di ottimizzare la performance: al diminuire della resistenza aerodinamica, si riduce anche il consumo energetico del veicolo, massimizzando così l’efficienza su strada.

L’abitacolo

L’abitabilità è una delle qualità più evidenti di questa quattro porte. Il passo esteso di 2920 mm garantisce un’area vivibile per le gambe notevole, equiparabile a modelli di fascia alta, offrendo così una soluzione ideale per chi ricerca ampiezza e comodità.

La configurazione interna beneficia della piattaforma CTB e di un ingegnoso sistema di alloggiamento delle batterie che permette agli occupanti di godere di un’abbondante libertà di movimento per la testa, nonostante la silhouette slanciata del veicolo.

L’esperienza a bordo della Seal si arricchisce grazie alla presenza di oltre 20 vani portaoggetti pratici e intuitivi, che testimoniano la dedizione della casa automobilistica cinese nell’ottimizzare ogni dettaglio. La funzionalità si estende fino al bagagliaio, che con i suoi 400 litri di capienza, uniti al frunk da 53 litri posizionato sotto il cofano anteriore, rispondono ampiamente alle esigenze di carico degli utenti.

In termini di comfort, la vettura non lascia nulla al caso. I sedili anteriori dal design sportivo sono dotati di un’imbottitura che bilancia morbidezza e sostegno, garantendo una seduta avvolgente. Il sedile del conducente, con regolazione elettrica in otto direzioni e supporto lombare su quattro livelli, si adatta perfettamente a qualsiasi corporatura, permettendo di trovare la posizione di guida ideale. Il volante, regolabile in quattro direzioni, completa questa personalizzazione ergonomica.

Anche i passeggeri posteriori godono di un comfort pensato su misura, con sedili ergonomici che minimizzano la stanchezza nei tragitti prolungati. Il benessere a bordo è ulteriormente esaltato da un tetto panoramico apribile di generose dimensioni che inonda l’abitacolo di luce naturale. L’isolamento acustico e termico è garantito dai vetri a doppio strato delle portiere anteriori mentre la privacy e il comfort luminoso sono assicurati dai vetri posteriori oscurati.

Connettività e sicurezza al top

La casa automobilistica cinese ha introdotto un nuovo standard nel settore dell’infotainment e della connettività con il lancio di questo nuovo EV. Il veicolo si distingue per il suo sistema infotainment avanzato, caratterizzato da un display rotante da ben 15.6 pollici che supporta il controllo vocale e permette un’integrazione ottimale con dispositivi mobili attraverso soluzioni come Android Auto e Apple CarPlay. L’esperienza sonora è altresì elevata grazie all’impianto Dynaudio Performance dotato di 12 altoparlanti, garantendo un audio di qualità eccezionale.

L’innovazione continua con l’aggiunta di funzionalità di connettività 4G e aggiornamenti via OTA. Il cruscotto LCD da 10.25 pollici completa l’esperienza tecnologica, offrendo agli utenti un’interazione intuitiva e informazioni chiare a colpo d’occhio.

In termini di sicurezza, il modello eccelle con diversi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di serie. L’avanzato pacchetto include l’avviso di collisione anteriore e posteriore, la frenata automatica di emergenza sia in avanti che in retromarcia e l’assistenza attiva al mantenimento e al cambio della corsia, garantendo così una guida sicura e controllata.

Il controllo di velocità adattivo, sia l’Adaptive che l’Intelligent Cruise Control, affiancano ulteriori dispositivi come la telecamera panoramica a 360° e il sistema di rilevamento dell’angolo cieco, insieme a tecnologie quali ESP, controllo della trazione e Hill Descent Control.

Non manca il supporto alla guida notturna grazie a un innovativo sistema di illuminazione che amplia il fascio luminoso, arricchito dalla presenza di fari adattivi e della funzione Follow Me Home.

Infine, BYD si prepara al debutto di questo modello con consegne previste a partire dal quarto trimestre del 2023. I clienti potranno aspettarsi la nuova BYD Seal presso le concessionarie italiane entro la fine dell’anno, con inizio delle consegne ai clienti fissato per questo mese.

BYD Seal test drive

Se da ferma ci piace molto con quel musetto che ricorda vagamente la Taycan della Porsche, saliti a bordo restiamo impressionati dalla qualità dei materiali e dal loro assemblaggio per poi sorridere quando iniziamo a guidarla apprezzando subito il maxi monitor centrale che si può scegliere se usarlo verticalmente o orizzontalmente! Eccellente il posto guida e la notevole abitabilità per pilota e passeggero, bello avere meno tasti delle europee anche se “less is more” dovrebbe avere piu’ forza specie per i comandi attorno al volante ma l’ergonometria è davvero valida.

Regolato facilmente il posto guida partiamo dal centro di Milano per gustarci il vantaggio di viaggiare nella metropoli meneghina a bordo di una full electric. La ripresa è fulminea, il comfort anche sul pavè si fa apprezzare al pari del silenzio interrotto solo dal cicalino obbligatorio per legge fino ai 20 orari per farsi sentire da pedoni e ciclisti.

BYD Seal rappresenta una ottima soluzione per chi desidera entrare nel mondo full electric o anche fare un upgrade vantando un rapporto value for money davvero interessante ricordando che BYD ha la bellezza di 600.000 dipendenti di cui 90.000 ingegneri che ogni giorno ottengono 15 brevetti. A differenza dei loro competitor europei di lingua tedesca specialmente fanno tutto in casa a partire dalle batterie ed anzi sono loro stessi fornitori dei loro competitors.

Buona l’autonomia, i consumi e le prestazioni. Ottima anche la nascitura rete distributiva che può vantare nel Nord Italia su due pezzi da novanta come Autotorino e Barchetti a conferma che i migliori spesso si attraggono.

Sicuramente da provare!