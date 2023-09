BYD Han, caratteristiche della nuova berlina elettrica

La BYD HAN, vincitrice dell'iF Design Award, è una berlina premium a 4 porte che coniuga il design cinese con lo stile europeo. Sicurezza, prestazioni e lusso sono i valori fondamentali della progettazione. La batteria senza cobalto da 85,4 kWh e la trazione integrale contribuiscono a far scattare la vettura da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, porta allo IAA Mobility 2023 BYD Han, la berlina modello di punta della gamma di auto elettriche ad alte prestazioni della Casa. Dotata di tecnologie all’avanguardia e di una straordinaria raffinatezza di guida, la vettura offre prestazioni esaltanti a trazione integrale grazie ai suoi rivoluzionari motori elettrici gemelli e alla batteria Blade ultra-sicura.

BYD Han: le caratteristiche

Con il cofano basso e i parafanghi rialzati, la forma della HAN è stata ottimizzata per garantire la massima efficienza aerodinamica. I contorni affusolati della carrozzeria della HAN, le maniglie delle porte a filo e la silhouette dinamica garantiscono un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,233 Cd, contribuendo all’impressionante autonomia di guida di 521 km (WLTP). Le luci LED Crystal Streamer, i vetri posteriori privacy, le luci posteriori a LED a tutta larghezza e i cerchi in lega da 19 pollici sottolineano ulteriormente le credenziali sportive ad alte prestazioni della BYD HAN. Con una lunghezza di 4.995 mm e una larghezza di 1.910 mm, la BYD HAN ha un assetto aggressivo, anche grazie dal posizionamento basso del pacco batterie che consente anche di avere un abitacolo spazioso.

Gli interni della BYD Han sono caratterizzati da un’attenzione maniacale ai dettagli, per offrire una sensazione da vera auto premium. I lussuosi sedili sono realizzati in morbida pelle Nappa traforata, con regolazione elettrica e funzioni di memoria. La pelle trapuntata a diamante adorna le portiere e la pelle nera a contrasto è presente sul cruscotto e sui piani delle portiere. I sedili anteriori e posteriori sono riscaldati e ventilati per un maggiore comfort, mentre i passeggeri dei sedili posteriori possono godere di un vero senso di lusso grazie alla funzione di reclinazione elettrica. I passeggeri dei sedili posteriori hanno a disposizione un “media pad” da 7 pollici integrato nel bracciolo centrale che consente di controllare la temperatura e il flusso d’aria, di azionare il tetto apribile panoramico e di scegliere tra 31 tonalità per le luci ambientali. I viaggi sono arricchiti dall’eccezionale qualità del suono del sistema audio surround Dynoaudio, progettato e messo a punto in Danimarca, con 12 altoparlanti.

L’innovativa batteria BYD Blade, priva di cobalto, è un componente fondamentale del veicolo completamente elettrico BYD HAN. Sicurezza, durata e prestazioni sono gli elementi chiave del suo design pionieristico. Grazie alla sua struttura innovativa, la batteria Blade è in grado di resistere alla dura prova del Nail Penetration Test. La batteria da 85,4 kWh utilizza come materiale catodico il litio-ferro-fosfato (LFP), che offre un livello di sicurezza molto più elevato rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio. LFP ha una stabilità termica intrinsecamente eccellente. La batteria Blade, oltre a essere ultra-sicura e durevole, non scende a compromessi in termini di prestazioni, offrendo un’elevata densità di potenza con il vantaggio di un consumo energetico ultra-ridotto. BYD offre 8 anni o 160.000 km di garanzia sulla batteria di alimentazione, SOH 70%. Il BYD HAN è dotato del modulo di controllo del motore al carburo di silicio MOSFET (metal-oxide semiconductor field effect transistor) che consente di ridurre le perdite di energia dell’87%, di aumentare l’autonomia del 10% e di supportare una ricarica più rapida.

Ciò è dimostrato dalla velocità di ricarica dal 30% all’80% in soli 30 minuti a 120 kW. L’accelerazione entusiasmante e l’eccezionale reattività sono le principali caratteristiche dinamiche del BYD HAN. I due motori elettrici alimentano un sistema di trazione integrale che garantisce una maggiore maneggevolezza e una trazione eccellente in tutte le condizioni atmosferiche. Insieme, erogano un’impressionante potenza di 380 kW o 517 cavalli, consentendo di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. Il sistema di sospensioni intelligenti DiSus-C (due modalità) utilizza i sensori del veicolo e gli ammortizzatori a regolazione elettronica per adattarsi al manto stradale e garantire una guida più confortevole. Per migliorare ulteriormente il piacere di guida, è possibile scegliere tra quattro modalità di guida: Sport, Normal, Economic e Snow per consentire al BYD HAN di adattarsi alle diverse situazioni stradali.

La ricca dotazione di tecnologie di infotainment è progettata per arricchire l’esperienza di possesso. Il sistema multimediale è dotato di uno schermo HD da 15,6 pollici. Fanno parte della dotazione una serie di funzioni tecnologiche e app, tra cui l’app BYD Connected Drive, che consente al conducente di accedere da remoto alle informazioni sul veicolo e persino di attivare funzioni chiave come il preriscaldamento dell’abitacolo. Con la tecnologia al centro dell’attenzione, l’HAN di BYD è dotato di connettività 4G e del sistema di assistenza alla guida intelligente DiPilot con capacità di autoapprendimento. Questo rende l’esperienza di guida di HAN BYD più intelligente e interconnessa. Il sistema di assistenza alla guida intelligente BYD fornisce una serie di ausili elettronici per viaggi più sicuri, tra cui il rilevamento dei punti ciechi, l’avviso di collisione anteriore, la frenata automatica di emergenza, l’avviso di collisione posteriore, l’avviso di traffico trasversale posteriore e l’assistenza al cambio di corsia.

La BYD Han è stata disegnata dal direttore del design Wolfgang Egger e adotta il linguaggio stilistico “Dragon Face”, una direzione ispirata da migliaia di anni di cultura cinese che fonde il meglio dell’estetica del design orientale e occidentale. Dall’imponente griglia anteriore ai fanali posteriori ad artiglio di drago e a tutti i dettagli estetici, il design stilizzato dell’auto crea un veicolo sorprendente e sicuro di sé che definisce una nuova era per i veicoli di lusso prodotti in Cina. Il suo stile, che prende il nome dalla famosa dinastia cinese Han, ha già vinto un premio di design di livello mondiale, il prestigioso iF Design Award. “Il design di BYD è espressivo ed emozionale, oltre che pulito e pertinente – afferma Wolfgang Egger, Chief Global Designer di BYD -. Per il design di BYD HAN ci siamo ispirati al volto del drago, un personaggio forte della cultura cinese, e alla bellezza di un’auto sportiva europea. Inoltre, ci siamo sforzati di creare una sensazione di pulizia, tridimensionale, con un tocco classico“.