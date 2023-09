Nuova BYD Dolphin, caratteristiche tecniche, design e allestimenti

La vettura 100% elettrica è disponibile con un'efficientissima batteria LFP da 60,4 kWh con un'autonomia di 427 km (WLTP) e successivamente anche con una batteria LFP da 44,9 kWh con un'autonomia stimata (WLTP) di 340 km (Active) e 310 km (Boost)

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a energia nuova (NEV), ha scelto lo IAA Mobility 2023 per presentare BYD Dolphin, la nuovissima hatchback di segmento C che combina l’estetica distintiva di un design giocoso con la versatilità, l’agilità e la ricchezza di dotazioni di serie, insieme alla rivoluzionaria tecnologia EV di BYD.

BYD Dolphin: le caratteristiche

Il design di BYD Dolphin si distingue da ogni punto di vista, così come ogni dettaglio del veicolo, grazie al profilo arrotondato e alla silhouette che ricorda le linee aggraziate di un delfino che salta. Emana un senso di agilità e divertimento, ma allo stesso tempo incarna sicurezza e accoglienza. Basata sui nuovi attributi energetici, la vettura vanta sbalzi ridotti e un passo lungo che conferiscono alla vettura un aspetto più spazioso. Lunga 4.290 mm e larga 1.770 mm (senza specchietti retrovisori esterni), la BYD Dolphin ha un passo di 2.700 mm ottimizzato per garantire spazio e comfort. L’altezza del veicolo è di 1.570 mm. Con cinque posti a sedere, i sedili sportivi e i poggiatesta dal design ergonomico sono realizzati in pelle vegana. I sedili anteriori riscaldati hanno una regolazione elettrica a sei vie per il guidatore e a quattro vie per il passeggero.

I sedili posteriori offrono un ampio spazio per le gambe dei passeggeri, grazie alla piattaforma elettronica e-Platform 3.0. Il supporto per le spalle e la schiena del sedile anteriore è stato appositamente ottimizzato e i fianchetti laterali sono più verticali, adattandosi perfettamente alle curve del corpo per una guida più confortevole e avvolgente. I sedili possono essere divisi nelle proporzioni 60:40, consentendo di ampliare il bagagliaio da 345 fino a 1.310 litri quando entrambi i sedili posteriori sono ripiegati. La BYD Dolphin è stata progettata con oltre 20 vani portaoggetti pratici e flessibili per gli spostamenti quotidiani, e il bagagliaio può contenere facilmente quattro valigie standard da 20 pollici.

Il BYD Dolphin si avvale della rivoluzionaria batteria Blade, che sta rivoluzionando la sicurezza, la durata e le prestazioni nel settore dei veicoli elettrici e ha superato con sicurezza il Nail Penetration Test. Le batterie Blade, prive di cobalto, utilizzano come materiale catodico il litio-ferro-fosfato (LFP), che offre un livello di sicurezza molto più elevato rispetto alle batterie agli ioni di litio tradizionali. LFP ha una stabilità termica intrinsecamente eccellente. Oltre a essere ultra-sicura e durevole, la batteria Blade non scende a compromessi in termini di prestazioni, offrendo un’elevata densità di potenza con il vantaggio di un consumo energetico molto ridotto. BYD Dolphin offre una scelta di quattro diversi allestimenti: Active, Boost, Comfort e Design.

La prima ha una batteria da 44,9 kWh abbinata a un motore da 70 kW (95 cv) che può essere caricata in corrente alternata fino a 7 kW e in corrente continua fino a 60 kW; la seconda una batteria da 44,9 kWh, motore da 130 kW (176 cv) con potenza di ricarica fino a 11 kW (trifase) e ruote da 17 pollici con sospensioni posteriori multilink; la terza batteria da 60,4 kWh e motore da 150 kW (204 cv) con un’autonomia di 427 km, consumo medio di 15,9 kWh/100 km e può essere caricata a 11 kW trifase (ma la ricarica massima arriva fino a 88 kW, dal 30 all’80% in 29 minuti); la quarta ha le stesse specifiche tecniche della Comfort, ma aggiunge il tetto panoramico, la funzione VtoL, i vetri privacy sui sedili posteriori e la ricarica wireless degli smartphone. Grazie alla batteria Blade da 60,4 kWh e al motore sincrono a magneti permanenti, il BYD Dolphin può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi. I 310 Nm di coppia massima e il potente motore da 150 kW/204 cv forniscono prestazioni costanti che permettono a Dolphin di raggiungere una velocità massima di 160 km/h. Per adattarsi alle diverse condizioni e preferenze di guida, il BYD DOLPHIN dispone di quattro modalità di guida: Sport, Normal, Economy e Snow.

La BYD Dolphin è dotata di serie di numerosi sistemi di sicurezza e assistenza avanzata alla guida. Tutti i modelli sono dotati di avviso di collisione anteriore, frenata autonoma di emergenza, avviso di collisione posteriore, avviso di traffico trasversale posteriore e frenata trasversale posteriore, prevenzione del superamento della linea di carreggiata e assistenza al mantenimento della corsia. L’Adaptive Cruise Control e l’Intelligent Cruise Control aumentano il piacere di guida. La telecamera panoramica offre al conducente una visibilità a 360 gradi per manovrare il veicolo in tutta sicurezza. Inoltre, il sistema di rilevamento dei punti ciechi, il controllo elettronico della stabilità, il controllo della trazione, il controllo della velocità in discesa (Hill Descent Control), il mantenimento automatico del veicolo in pendenza e il riconoscimento dei segnali stradali con controllo intelligente dei limiti di velocità sono ulteriori ausili alla guida di serie. La tecnologia di illuminazione all’avanguardia offre un fascio di luce più ampio per favorire la visibilità durante la guida notturna, con High Beam Assist, Adaptive Front Headlights e Follow Me Home di serie.