Citroen Ami Buggy: la serie speciale in 50 esemplari

Ispirata al concept del 2021, la nuova Citroen Ami Buggy è una Special Edition che sarà prodotta in 50 unità solo per il mercato francese, con un prezzo in partenza da 9790 Euro

Da prototipo a modello di serie vero e proprio… anche se in versione speciale a tiratura limitata. Dopo il grande successo ottenuto dalla variante “cittadina”, il marchio Citroen ha preso la decisione di creare un’edizione della piccola AMI più avventuriera e destinata all’utilizzo in fuoristrada, che per l’appunto sarà prodotta in soli 50 esemplari disponibili esclusivamente per il mercato francese.

Ispirata al Concept presentato l’anno scorso, si chiama Citroen AMI Buggy e ricorda, come suggerisce il suo nome, un dune-buggy in versione compatta che mette in risalto la colorazione Khaki della carrozzeria con dettagli neri (presenti sui parafanghi) e gialli (che adornano i cerchi specifici da 14”) ma anche le protezioni dei paraurti, i passaruota allargati e l’alettoncino posteriore.

Il tettuccio, in aggiunta, è apribile perchè provvisto di capote in tessuto grigio impermeabile e anti-UV (in omaggio alla mitica 2CV), mentre le portiere tradizionali sono state sostituite da delle alternative a forma tubolare decisamente più pratiche e semplici da utilizzare. Confermato, invece, il motore elettrico della AMI che tutti noi conosciamo, che eroga 8 CV di potenza per 45 km/h di velocità massima ed è abbinato a un pacco batterie da 5,5 kWh che assicura fino a 75 km di autonomia con la singola ricarica.

Predisposta con tanto di targa numerata “Ultra Special Limited Edition” a livello della consolle centrale, la Citroen AMI Buggy può essere prenotata a partire dal 21 giugno sul sito francese del marchio del Double Chevron, con un prezzo di 9.790 Euro. Se arriverà anche in Italia? Forse in futuro, chissà…