Citroën Berlingo e SpaceTourer: disponibili ora solo in versione elettrica

Per velocizzare l'elettrificazione completa della sua gamma, la Casa francese ha deciso di mantenere disponibili per i privati le sole ë-Berlingo ed ë-SpaceTourer

L’elettrico come soluzione primaria per l’alimentazione dei veicoli del futuro sta diventando sempre più importante nel mondo automotive: la volontà di assicurare il massimo comfort di guida ai clienti nel pieno rispetto dell’ambiente ha convinto il marchio Citroën a premere forte sull’acceleratore della transizione dall’endotermico alle powertrain a zero emissioni e questo passerà anche attraverso la sua proposta commerciale, rivista sul mercato europeo in funzione dei soli modelli spinti dalla forza delle loro batterie.

E’ il caso della gamma delle multispazio Berlingo e SpaceTourer, nella quale da gennaio 2022 saranno unicamente disponibili all’acquisto le versioni ë-Berlingo ed ë-SpaceTourer: queste consentiranno di continuare a viaggiare liberamente a un costo di utilizzo controllato e con un ridotto impatto ambientale, mantenendo allo stesso tempo la grande disponibilità di spazio a bordo estremamente modulabile a seconda delle esigenze dei passeggeri.

La Citroën ë-Berlingo si propone come una multispazio che punta tutto sulla praticità di utilizzo, grazie al suo generoso volume di carico con tre sedili posteriori indipendenti e al padiglione multifunzione Modutop. Rispetto al modello endotermico, però, la sua motorizzazione è caratterizzata da una powertrain da 136 cavalli con pacco batterie da 50 kWh, in grado di garantire un’autonomia massima di 280 km (ciclo WLTP) ricaricabile all’80% in circa 30 minuti tramite le colonnine pubbliche (fino a 100 kW) oppure in 7 ore attraverso il collegamento alla Wallbox monofase dedicata da 7,4 kW.

La Citroën ë-SpaceTourer, invece, si presenta come un van moderno e molto versatile, capace di ospitare nella massima comodità fino a 9 passeggeri con le sue tre lunghezze disponibili e un’ampia gamma di personalizzazioni adatte alle grandi famiglie o ai gruppi di amici. Due i tagli di batteria messi a disposizione, rispettivamente da 50 kWh (per 230 km di autonomia) e da 75 kWh (fino a 330 km) in abbinamento alla stessa powertrain da 136 CV condivisa con la “sorella” ë-Berlingo.