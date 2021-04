Citroen C1: disponibile in Italia la versione Millennium da 14.250 Euro

La Casa del Double Chevron propone una nuova serie speciale per la sua citycar compatta: avrà un motore tre cilindri da 72 CV e arriverà nei concessionari nel mese di giugno

Dopo la C3 Aircross e la C4, è giunto il momento di un tocco di freschezza anche per la piccola Citroen C1: quest’anno la citycar del marchio francese si rinnova arrivando nei concessionari in una versione speciale chiamata Millennium, che andrà a completare un listino formato tradizionalmente dagli allestimenti Live, Feel e Shine.

Quali sono le novità che la rendono così speciale? Esteticamente la Citroen C1 Millennium risalta sulla concorrenza grazie al tettuccio bicolore, ai passaruota allargati con protezioni in plastica nera, ai cerchi in lega Comet da 15”, agli specchietti retrovisori regolabili elettricamente e ai vetri e al lunotto oscurati di tipo privacy. Per quanto riguarda gli interni, invece, spiccano l’ambiente Metropolitan Grey con rivestimenti in tessuto Urban Ride Collection 2, il volante in pelle, la fila di sedili posteriori frazionabili e ribaltabili e il sistema infotainment con schermo touch da 7”, funzione Mirror Screen e impianto audio a quattro altoparlanti.

Lato motorizzazioni, l’unica alternativa per la Citroen C1 Millennium è il propulsore tre cilindri VTi a benzina da 72 cavalli, provvisto di cambio manuale, omologazione Euro 6D-Final e sistema Start&Stop. Ordinabile già da oggi, questa versione speciale della citycar francese sarà disponibile nei concessionari dal mese di giugno con un prezzo in partenza da 14.250 Euro.