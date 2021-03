Citroen C3 Aircross 2021: il crossover francese da 19.700 Euro

La Casa del Double Chevron ha finalmente svelato il listino prezzi del Model Year 2021 della Citroen C3 Aircross: si parte da 19.700 Euro per le versioni benzina, mentre da 22.200 Euro per quelle a gasolio

Ve l’avevamo anticipata il mese scorso e oggi, finalmente, possiamo rivelarvi il suo listino prezzi per il mercato italiano: la nuova Citroen C3 Aircross MY 2021 è pronta per debuttare nella nostra Penisola ed è ordinabile già da oggi con consegne previste per il mese di giugno, sia nelle varianti a benzina che in quelle a gasolio. Le novità? Eccole riassunte brevemente: sotto il punto di vista estetico si nota subito un avantreno diverso con nuove prese d’aria, nuove protezioni sottoscocca e gruppi ottici più sottili a tecnologia Full LED.

Rivisti anche quelli al posteriore con tanto di cornice lucida in nero, affiancati tra l’altro da nuovi cerchi in lega da 16 e 17” che permettono di impreziosire le sette tinte disponibili per la carrozzeria, delle quali tre completamente inedite: Kaki Grey, Voltaic Blue e Bianco Banquise. Opzionalmente, inoltre, si possono aggiungere anche 4 Color Pack e due tinte specifiche per il tettuccio (bianco o nero), mentre per gli interni la scelta a disposizione dei clienti consente loro di valutare fino a 70 combinazioni cromatiche differenti.

Per quanto riguarda gli allestimenti, la nuova Citroen C3 Aircross MY 2021 arriverà nei concessionari in cinque declinazioni: Live, Feel, Shine, Shine Pack e C-Series, con quella d’ingresso equipaggiata di serie con i cerchi da 16”, i gruppi ottici Full LED e, tra gli ADAS, l’Hill Assist, il Cruise Control adattivo e il riconoscimento di pedoni e ciclisti con adeguamento della velocità di crociera. Un gradino sopra la versione Feel aggiunge le barre porta-tutto, i vetri privacy, le protezione esterne in Grigio antracite, i fendinebbia, i sensori di parcheggio posteriori e il sistema infotainment con tecnologia Mirror Screen.

Si passa poi all’allestimento Shine, che offre una dotazione più completa comprendente lo schermo da 9” per l’infotainment, la Connect Box, il climatizzatore automatico e i sensori per il rilevamento della pioggia. A seguire troviamo lo Shine Pack che introduce i cerchi da 17”, le finiture bianche per la carrozzeria, i sedili Advanced Comfort (quelli posteriori scorrevoli), il sistema di avviamento e apertura delle portiere senza chiave, la telecamera posteriore e i sensori di parcheggio completi (anteriori e posteriori). Al top della gamma, infine, spicca l’equipaggiamento C-Series in serie speciale, che include i cerchi in lega da 16”, le finiture Deep Red, il tettuccio in Pearl Black, il climatizzatore automatico, i sensori luci e pioggia e l’infotainment con Mirror Screen e Radio Dab. I prezzi? Date un’occhiata allo schemino completo qua sotto per farvi un’idea più dettagliata:

CITROEN C3 AIRCROSS MY 2021

PureTech 110 benzina

Live: 19.700 Euro

Feel: 21.220 Euro

Shine: 22.700 Euro

Shine Pack: 24.700 Euro

C-Series: 22.700 Euro

PureTech 130 EAT6 benzina

Shine: 24.450 Euro

Shine Pack: 26.450 Euro

BlueHDi 110 diesel

Feel: 22.200 Euro

Shine: 23.700 Euro

Shine Pack: 25.700 Euro

C-Series: 23.700 Euro

BlueHDi 120 EAT6 diesel