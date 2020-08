Citroen C3 2020: efficienza al top grazie agli ecoincentivi

Motori efficienti e un'ampia possibilità di personalizzazione: queste le caratteristiche della nuova Citroen C3 MY2020, che potrà beneficiare degli sconti previsti dal Decreto Agosto

Settembre è ormai alle porte e questo significa che presto arriverà nei concessionari la nuova Citroen C3 MY2020, restyling di una delle citycar più apprezzate dagli italiani. Si tratta di una vettura che porta in dote un’ampia gamma di motorizzazioni davvero efficienti e parsimoniose in fatto di consumi, inferiori a quel limite di 110 g/km che le hanno permesso di rientrare negli ecoincentivi statali stanziati dal Governo per il Decreto Agosto.

La grande novità sta nel frazionamento della precedente fascia 61-110 g/km in due “sotto-fasce”: quella 61-90 g/km, che prevede un bonus fino a 1.750 Euro con rottamazione di un vecchio veicolo (1.000 Euro senza rottamazione), e quella 91-110 g/km, che invece mette in campo uno sconto rispettivamente di 1.500 e 750 Euro con o senza rottamazione. In questo contesto la nuova Citroen C3 MY2020 rientra pienamente in entrambe le categorie, grazie alla presenza dei suoi motori BlueHDi 100 S&S a gasolio e PureTech 3 cilindri a benzina.

Il primo è un propulsore quattro cilindri compatto con tecnologia Turbo Diesel Common Rail, che fa rientrare la C3 nella terza fascia di consumi grazie a un valore di 86 g/km di CO2 immessa nell’aria. Con una potenza dichiarata di 102 cavalli e omologato secondo la normativa Euro 6.2, rappresenta il motore ideale per le lunghe percorrenze, dove contano sì le prestazioni ma anche, e soprattutto, il piacere di una guida che, in questo caso, si dimostra estremamente efficiente. La seconda unità, invece, fa rientrare la C3 2020 nella quarta fascia di consumi, grazie a una gamma di propulsori con cilindrata 1.2 Litri e potenza variabile da 83 a 110 cavalli, abbinati al cambio a cinque rapporti e omologati anche per l’utilizzo da parte dei neopatentati.

La nuova Citroen C3 MY2020, quindi, si dimostra il mezzo ideale per ripartire con grinta sulle strade di tutti i giorni, anche grazie all’elevatissima possibilità di personalizzazione offerta in fase di acquisto: a listino, infatti, è possibile scegliere tra 97 combinazioni per gli esterni, 3 ambienti interni (di cui 2 totalmente nuovi), 3 decorazioni per il tettuccio, 2 nuovi cerchi in lega e un inedito design per gli Airbump. La cura dei dettagli passa anche attraverso i nuovi sedili Advanced Comfort, il Touch Pad da 7” tramite il quale si può gestire la navigazione (con il TomTom Traffic) e tutte le altre funzioni della vettura, che presenta, tra le altre cose, la compatibilità con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto.