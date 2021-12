Citroen C3 You!, a dicembre si prenota online da 99 Euro al mese

La serie speciale della compatta francese scende di prezzo (a 14.800 Euro) e se ordinata a dicembre verrà consegnata entro 30 giorni dall'acquisto

Anche a dicembre continua la promozione lanciata a luglio dal marchio Citroen: la protagonista è di nuovo la C3 in versione speciale You!, caratterizzata da dettagli esclusivi sia sulla carrozzeria che all’interno dell’abitacolo e particolarmente adatta anche ai neopatentati vista la disponibilità della motorizzazione a benzina 1.2 PureTech da 83 cavalli con tecnologia Start&Stop.

Rispetto a quanto proposto in estate, l’iniziativa valida fino alla fine del mese abbassa ulteriormente il prezzo finale di acquisto a 14.800 Euro ed è legata al finanziamento Simply Drive, che prevede un anticipo da versare di 4.800 Euro e delle rate mensili (36 in totale) di 99 Euro con rata finale Valore Futuro Garantito fino a 30.000 km pari a 8.569 Euro. L’acquisto può essere finalizzato direttamente in concessionaria oppure anche sull’e-commerce del Double Chevron, dove è possibile prenotare la vettura con consegna prevista entro trenta giorni dalla conferma d’ordine.

Ciò che non cambia, invece, è l’allestimento offerto: la nuova Citroen C3 You! viene proposta nel colore Rosso Elixir con gruppi ottici a LED e fendinebbia con profili bianchi, dettagli dei passaruota e del sottoscocca in nero opaco, copricerchi Arrow da 15 pollici, calotte degli specchietti retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente con logo You! e finitura White del montante posteriore.

Nell’abitacolo, invece, la dotazione di serie prevede rivestimenti in tessuto Mica Grey – Armonia Grey, sedile del guidatore regolabile in altezza, volante regolabile in altezza e profondità, chiusura centralizzata con telecomando, sistema radio digitale MP3 DAB con comandi al volante, quattro altoparlanti, Bluetooth e connessione USB, climatizzatore e diversi ADAS per la guida semi-autonoma di Livello 2. Tra questi vale la pena citare l’assistenza alle partenze in salita (Hill Assist), gli alzacristalli anteriori elettrici, l’avviso di superamento della corsia, il cruise control con limitatore di velocità, il riconoscimento della segnaletica stradale e il rilevatore della stanchezza del conducente (Coffee Break Alert).

Il modello venduto online, inoltre, include anche alcuni optional interessanti come il ruotino di scorta e i sensori di parcheggio posteriori, a cui si aggiungono un anno di polizza furto e incendio e un anno di garanzia estesa compresi nel prezzo.