Citroen C3 You!, la serie speciale della berlina francese parte da 16.050 Euro

Basata sull'allestimento Feel, questa versione della C3 propone alcuni dettagli estetici esclusivi ed è spinta dalla motorizzazione a benzina PureTech da 83 cavalli

Nell’attesa di svelare la nuova generazione del 2023, il marchio Citroen rinvigorisce la gamma attuale della C3 introducendo un‘edizione speciale adatta anche ai neopatentati: si chiama You! e si basa sull’allestimento Feel che combina la versatilità di questo modello con dettagli estetici davvero raffinati, capaci di elevare in maniera considerevole la qualità di una delle vetture più vendute in tutta Italia.

Come cambia la sua dotazione? Esteticamente la nuova Citroen C3 You! si caratterizza per delle inedite luci diurne a LED all’anteriore abbinate a profili dei passaruota e sottoscocca in nero opaco, copricerchi Arrow da 15”, fendinebbia, calotte degli specchietti retrovisori e finitura del montante posteriore bianchi e badge specifico posizionato sulle fiancate – colorate a scelta con le tinte Rosso Elixir, Night Black, Soft Sand, Steel Grey, Platinium Grey e Polar White.

Passando nell’abitacolo, l’esclusività della C3 You! si può notare grazie alla plancia in Nero Brillante con profilo satinato e ai rivestimenti in tessuto Mica Grey per sedili e parte interna delle portiere, abbinati a un pacchetto che mette a disposizione la radio digitale MP3 DAB con Bluetooth e comandi al volante (quest’ultimo regolabile in altezza e profondità), alzacristalli anteriori elettrici, sedile del guidatore adattabile in altezza, climatizzatore manuale e, tra gli ADAS, l’assistenza alle partenze in salita e il limitatore di velocità.

Prezzi e disponibilità? La nuova Citroen C3 You! proporrà come unica motorizzazione il benzina PureTech S&S da 83 cavalli con omologazione Euro 6D e cambio manuale a cinque rapporti, per un prezzo di listino in partenza da 16.050 Euro. Gli ordini sono aperti fin da questo momento, con arrivo nelle concessionarie previsto per il mese di settembre 2021.