Coronavirus: carte d’identità e patenti in scadenza prorogate fino al 30 aprile 2021

A causa degli effetti della pandemia da COVID-19 il nuovo termine di scadenza per patenti e carte d’identità non sarà più dicembre 2020, ma la fine di aprile 2021

Nuove modifiche all’orizzonte per via della sempre più pressante emergenza Coronavirus: a una settimana dall’uscita dell’ultimo DPCM del 3 novembre, gli effetti della pandemia sul sistema italiano si stanno facendo sentire e questo ha costretto la commissione Affari Costituzionali in Senato a rivedere i termini ultimi per l’aggiornamento di carte d’identità e patenti scadute o in scadenza entro la fine dell’anno.

Grazie a un recente emendamento, ora il termine ultimo di scadenza di questi documenti non è più la fine del mese di dicembre 2020, ma piuttosto la data del 30 aprile 2021: una proroga che fa tirare un sospiro di sollievo a chi si trova attualmente nelle zone “rosse” e che, quindi, non ha la possibilità di spostarsi se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute.

Allo stesso tempo, presto dovrebbero arrivare importanti novità anche per quanto riguarda il famoso “Decreto Semplificazioni”, il quale porterà degli aggiornamenti per tutti coloro che devono effettuare il collaudo dei ganci traino oppure dei serbatoi di GPL sostituiti sulla propria auto. Grazie a un’audizione in commissione alla Camera, le verifiche in questione, che solitamente sono un compito della Motorizzazione, saranno sostituite da una più semplice certificazione di installazione “a regola d’arte” rilasciata da un’officina qualificata. Rimanete sintonizzati per tutte le conferme del caso.