Cupra Ateca: con il gas naturale arriva a 400 cavalli e consuma come una citycar!

Grazie alla trasformazione operata da Ecomotive Solutions e Autogas Italia, la Cupra Ateca Limited Edition provvista di alimentazione a gas naturale compresso (CNG) è riuscita a staccare al banco una potenza di 400 cavalli con consumi da utilitaria

Poco più di un mese fa era toccato alla Panda Hybrid, mentre oggi… alla Cupra Ateca in versione Limited Edition. Il lavoro svolto da Ecomotive Solutions e da Autogas Italia non conosce sosta e dopo aver dimostrato di riuscire a migliorare i consumi della citycar italiana, l’obiettivo è quello di spingere al limite le prestazioni del SUV spagnolo, dotandolo di gas naturale compresso (CNG) grazie a un procedimento che prevede l’utilizzo di materiali OEM di altissima qualità.

La vettura in oggetto, una Ateca Limited Edition 2.0 TSI 4Drive DSG, è stata messa a disposizione da Snam4Mobility, società del gruppo Snam che si occupa, appunto, di mobilità sostenibile e che ha voluto realizzare un prototipo dalle elevate prestazioni capace di sottolineare come il passaggio al metano non comporti praticamente nessuna rinuncia per il guidatore. La scelta non poteva che indirizzarsi verso il SUV prodotto da Cupra, che ha seguito in un certo senso il progetto precedente del 1994 in cui fu protagonista quella Bugatti EB110 GT in grado di staccare il record assoluto di velocità per una vettura ad alimentazione CNG sull’anello di Nardò: 344,7 km/h.

Rispetto alla supercar francese, tuttavia, la maggiore complessità dei sistemi di bordo della Ateca ha reso la sfida ancora più difficile ed avvincente, con un risultato che ha lasciato tutti praticamente a bocca aperta: non solo il prototipo realizzato ora incontra la normativa anti-inquinamento Euro 6D-TEMP, riservati ai veicoli con doppia alimentazione hybrid/benzina + CNG, per consumi molto vicini a quelli di una semplice citycar, ma è capace anche di erogare una potenza massima superiore rispetto al modello di serie. Grazie ad opportune modifiche al motore sono state sfruttate al massimo le potenzialità del gas naturale compresso, che permette a questa Cupra di raggiungere una potenza di 400 cavalli a 6.440 giri/min e una coppia massima di 510 Nm, confermati da oltre 1000 km di stress test senza alcuna imperfezione durante il suo utilizzo.

“Si tratta di un intervento in pieno stile racing dal punto di vista meccanico ed elettronico volto a sfruttare al massimo le potenzialità del CNG – hanno spiegato i tecnici di Ecomotive Solutions e Autogas Italia – La volontà è stata quella di renderlo un combustibile primario e non parallelo ad altre alimentazioni: una sfida unica nel suo genere e davvero impegnativa, che prevede uno sviluppo e delle conoscenze applicate a parti OEM con caratteristiche da hypercar. Elevate prestazioni senza compromettere durabilità e affidabilità: questo è stato il nostro obiettivo, e ci siamo riusciti“.

Entrando nello specifico, il kit di conversione a gas naturale compresso sulla Ateca Limited Edition ha equipaggiato il SUV spagnolo con uno specifico dispositivo elettronico che gestisce completamente la centralina motore di primo equipaggiamento e che permette, quindi, di incrementare la potenza senza mettere in discussione la già ottima guidabilità di serie. La commutazione tra un carburante e l’altro, allo stesso modo, potrà essere gestita automaticamente, oppure in maniera manuale tramite il selettore installato sul cruscotto che fornisce anche il livello di metano presente nei tre serbatoi da 30 Litri posizionati sul pianale di carico. La presa per il rifornimento del veicolo, infine, è collocata all’interno del vano dove è già presente il classico bocchettone per la benzina.