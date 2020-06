Cupra Ateca MY 2020: comfort da SUV, prestazioni da sportiva

Sulla nuova Cupra Ateca sono stati rivisti gli interni, ora più spaziosi e confortevoli e le linee esterne, ancora più sportive. Prestazioni e dinamismo sono garantiti dal propulsore 2.0 TSI abbinato al cambio DSG a sette rapporti, trazione integrale 4Drive e regolazione adattiva dell’assetto (DCC)

Cupra ha presentato la nuova Ateca che, nella sua versione 2020, è stata sviluppata per offrire le migliori prestazioni nel segmento dei SUV compatti e consolidare la posizione che il brand occupa dal momento del proprio debutto sul mercato.

Cupra Ateca 2020: le caratteristiche

La nuova Cupra Ateca si caratterizza, esteriormente, dal frontale con un paraurti dal design nuovo e i fari full LED. La parte superiore della calandra a nido d’ape presenta il logo Cupra al centro e una cornice con finitura cromata scura, mentre la parte inferiore invece un diffusore in alluminio scuro. La griglia anteriore con fendinebbia sui due lati si abbina alla finitura definendo il frontale del SUV ad alte prestazioni. Le modanature laterali presentano una finitura in alluminio scuro lucido, come i mancorrenti al tetto. La fiancata è ulteriormente valorizzata dai cerchi lavorati in lega da 19” di serie, mentre nuovi optional permettono ai clienti di personalizzare lo stile della vettura. I cerchi in lega aero che comprendono inserti color rame o argento, ridisegnano l’estetica. In alternativa sono anche disponibili a richiesta i cerchi lavorati Sport Black e Copper dal nuovo design. In totale, si può scegliere tra sei diversi design per i cerchi in lega da 19”, da cui si intravedono le pinze freno Cupra in nero di serie o i freni ad alte prestazioni Brembo da 18” color rame a richiesta.

Nella parte posteriore si trovano fari full LED con indicatori di direzione dinamici, che mostrano chiaramente la propria direzione di marcia agli altri utenti della strada e aggiungono un tocco di eleganza al posteriore. I quattro terminali di scarico definiscono il look del posteriore, sottolineando ancora una volta lo spirito sportivo. Saranno disponibili 6 colori diversi, ciascuno in grado di esaltare il carattere dinamico della vettura ad alte prestazioni. Una volta a bordo, invece, si percepisce fin da subito come la qualità progettuale sia aumentata e l’abitacolo esprima il carattere della vettura, che integra un design sofisticato e sportivo in grado di trasmettere una sensazione di comfort.

Il sedile avvolgente di tipo bucket è ora di serie. Il volante omaggia le corse TCR e consente al conducente di sentirsi ancor più connesso alla vettura, trasmettendo piacevoli sensazioni tattili così come una presa sicura. I comandi al volante, ora più grandi, rendono il cambio di marcia più semplice e immediato, mentre i pulsanti multifunzione sono un concentrato di alta tecnologia. Il cuore del sistema di connessione è rappresentato dal Digital Cockpit, che unisce il sistema di infotainment e una strumentazione da 10,25” ad alta risoluzione che il conducente può programmare liberamente. Il sistema di infotainment da 9,2” offre la navigazione e i comandi vocali spontanei per semplificare l’interazione dell’utente.

Per migliorare la vita a bordo, la nuova CUPRA Ateca include anche connettori USB di tipo C illuminati, facilitando l’inserimento, il collegamento e la ricarica dei propri dispositivi senza problemi. Grazie al sistema Online Connectivity Unit con SIM integrata, non si perderà più il collegamento con il mondo digitale, e in futuro, il sistema consentirà inoltre agli utenti di accedere alle ultime app di infotainment, che potranno essere aggiornate in qualsiasi momento. In altre parole, il numero di servizi online e in-car aumenterà durante l’intero ciclo di vita della vettura, man mano che l’ecosistema digitale si espanderà.

La nuova Ateca monta un motore 2.0 TSI quattro cilindri sovralimentato, capace di erogare una potenza massima di 300 CV e una coppia massima 400 Nm, sufficienti per spingere il SUV ad alte prestazioni alla velocità massima di 247 km/h. Abbinato al rapido cambio DSG con doppia frizione a sette rapporti, la nuova Cupra Ateca mostra tutta la sua energia in fase di spinta ed è in grado di passare da 0 a 100 km/h in appena 4,9 secondi. La trazione integrale 4Drive rappresenta l’ultima generazione del sistema di trazione multidisco elettroidraulico e consente alla vettura di trasmettere la potenza alle ruote in modo controllato. Il dispositivo monitora e analizza costantemente le condizioni, aiutando a massimizzare trazione e prestazioni e rendendo così possibile toccare i 100 km/h in meno di 5 secondi. Il sistema è integrato nell’asse posteriore e si trova all’estremità dell’albero di trasmissione davanti al differenziale posteriore.

In questo modo la distribuzione del peso risulta migliorata, consentendo inoltre di ridurre inerzia e tempo di reazione. Grazie a sei diversi drive mode, il SUV si adatta sia alla natura specifica del viaggio sia alle preferenze di chi è al volante. Vi è la possibilità di scegliere tra le modalità Normal, Sport, Cupra, Individual, Snow oppure Off-road, modificando il carattere della vettura, spaziando dalla guida di tutti i giorni a quella puramente orientata alle prestazioni. La nuova Cupra Ateca 2020 punta a essere una delle vetture più sicure del segmento e offre una gamma di nuovi sistemi di assistenza alla guida avanzati (ADAS) che pochi competitor possiedono. I dispositivi (tra cui Pre-Crash Assist, l’Adaptive Cruise Control predittivo, Travel Assist, Emergency Assist e Side and Exit Assist) sono stati sviluppati per osservare una zona circostante più ampia e reagire agli ostacoli sulla strada.