Cupra Born: l’ultimo teaser prima dell’unveiling definitivo

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, il marchio Cupra ha voluto svelare alcuni dettagli aggiuntivi sul suo primo SUV sportivo elettrico: la Born

L’attesa è quasi finita: in seguito all’esordio della Concept nel 2020, il marchio Cupra è ormai pronto a togliere i veli alla versione di serie della Born – primo SUV elettrico che sfrutterà la medesima base di partenza della Volkswagen ID.3 (su piattaforma MEB) distinguendosi, tuttavia, per un carattere più improntato alla sportività sia a livello di estetica che di… meccanica.

L’appuntamento da fissare sul calendario è per il prossimo 25 maggio, una data che in questi giorni è stata anticipata da un ultimo video teaser con protagonista non solo la vettura in questione… ma anche il suo ideatore, il responsabile del design per la Casa spagnola Jorge Diez. Nel filmato che vi proponiamo al termine di questo articolo vengono mostrate alcune caratteristiche peculiari della Born, tra le quali il concetto “Light Design” delle linee, muscolose e affilate, e della firma luminosa, contraddistinta all’anteriore da gruppi ottici a LED inclinati e al posteriore da un’unica striscia orizzontale che collega idealmente ciascun faro del portellone.

Molto rifinita anche la dotazione aerodinamica, capitanata dall’imponente diffusore posteriore, così come i particolari presenti sulla carrozzeria quanto negli interni, che condividono uno speciale motivo “a rombi” molto elegante e raffinato in puro stile Cupra – proprio come i dettagli in color rame ripresi, per l’occasione, dai grandi cerchi aerodinamici da 20 pollici. Interessanti anche le scelte operate dagli ingegneri per l’abitacolo, dove trovano posto sedili sportivi in Alcantara, strumentazione digitale affiancata dallo schermo dell’infotainment da 7”, i comandi touch del climatizzatore e l’inedito volante a tre razze multi-funzione con pulsante “Boost” per la spinta extra da parte del propulsore. In merito a quest’ultimo, invece, al momento non è stata trapelata alcuna anticipazione: per fortuna il 25 maggio non è più così lontano…