el-Born, il primo SUV elettrico di Cupra

Ora è ufficiale: Cupra lancerà presto un nuovo SUV completamente elettrico che avrà il nome di el-Born dal carattere sportivo, dal design di grande impatto e con un’autonomia di quasi 500 km.

Cupra el-Born: le caratteristiche

Cupra el-Born è il SUV elettrico che movimenterà il mercato delle quattro ruote nel 2021. L’annuncio della messa in produzione del prototipo esposto durante il Salone di Ginevra dello scorso anno arriva dallo stesso brand spagnolo. Rispetto alla prima versione, il team del Centro Tecnico di Martorell ha lavorato duramente per dare alla vettura un carattere ancor più sportivo e un design più impattante. Cupra el-Born sarà prodotto nello stabilimento di Zwickau (Germania). La vettura è dotata di una batteria da 77kWh che consentirà un’autonomia fino a 500 km con una singola ricarica, mentre bastano 30 minuti di ricarica veloce perché el-Born possa percorrere almeno 260 km. L’accelerazione istantanea da 0 a 50km/h avviene in soli 2,9 secondi. Il controllo dinamico dell’assetto (DCC Sport), sviluppato esclusivamente sulla piattaforma MEB per CUPRA el-Born, combina l’altezza di guida sportiva della vettura con un sistema che permette di adattarsi automaticamente a qualsiasi condizione stradale, offrendo così un livello superiore di dinamica di guida. Cupra el-Born offre tecnologie all’avanguardia, tra cui l’Head-up Display con realtà aumentata. L’abitacolo è stato disegnato per racchiudere tutta la filosofia Cupra in termini di qualità, prestazioni e raffinatezza, caratteristiche evidenziate in maniera significativa nei sedili sportivi di tipo bucket, nel nuovo volante con selettore del profilo di guida (Drive Profile Selection) e il pulsante per la modalità di guida Cupra, e dalla selezione di materiali di altissima qualità. I materiali con cui sono stati realizzati gli interni dell’abitacolo sono un buona parte riciclati. Il lancio di Cupra el-Born è previsto per il 2021.

“Cupra el-Born vanti tutti i geni del marchio CUPRA. Abbiamo portato il concept originario a un livello superiore, creando un nuovo design sportivo e dinamico e lavorando ulteriormente al contenuto tecnologico dal punto di vista ingegneristico. Cupra el-Born è la prova vivente che prestazioni ed elettrificazione possono essere un connubio perfetto“, ha detto Wayne Griffiths, presidente di Cupra.