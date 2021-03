Cupra: entro il 2025 arriverà una citycar al 100% elettrica

Secondo i piani di elettrificazione previsti nel 2025 il marchio Cupra farà debuttare una citycar compatta con piattaforma MEB-Lite, anticipata già quest'anno da un primo concept

Mentre proprio in questi giorni è stato svelato il nuovo SUV Formentor in versione limitata VZ5 da 390 cavalli, il marchio Cupra sta preparando la propria offensiva elettrificata che prenderà vita già quest’anno con tre progetti di notevole interesse per gli appassionati. Il primo è quello della el-Born, primo Sport Utility Vehicle “full electric” di tipo compatto ora chiamato più semplicemente “Born” a cui si affiancherà un secondo ruote alte, conosciuto come “Tavascan” e dal taglio maggiormente Premium, sia nelle dimensioni che nella componentistica di bordo.

Con il primo in uscita già in questa stagione e il secondo subito a seguire, l’ultimo progetto a cui sta lavorando Cupra è qualcosa di completamente differente, che vuole incontrare il favore di tutti quegli automobilisti che vogliono un veicolo compatto con il quale spostarsi agilmente in città. Il brand spagnolo, infatti, ha in mente di lanciare anche una citycar a batterie, che vedremo in forma di concept car nel corso del 2021 come riportato dal portale motoristico Autocar.

Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla sua dotazione, anche se le parole dell’amministratore delegato Wayne Griffiths lasciano intendere che Cupra “contribuirà a rendere le auto elettriche disponibili alle masse con una piccola auto elettrica urbana, sviluppata in collaborazione con Volkswagen. Il suo lancio rappresenta una grande sfida per noi, dal momento che monetizzare grazie a vetture a batterie di piccole dimensioni, al giorno d’oggi, non è per niente facile“.

In ogni caso, le ultime voci di corridoio riportano che la futura citycar Made in Cupra si poggerà sulla piattaforma MEB-Lite già vista sulla più piccola delle Volkswagen ID, e di conseguenza su un pacco batterie al massimo di 45 kWh per una percorrenza non troppo elevata ma, allo stesso tempo, ottimale per i piccoli spostamenti quotidiani in città. La sua produzione rimarrà in Spagna e inizierà nel 2025, mentre il prezzo indicativamente dovrebbe assestarsi sui 20mila Euro. Per saperne di più, però, dovremo aspettare l’unveiling del prototipo nel corso dell’anno.