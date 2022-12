Cupra Formentor e Ateca Tribe Edition: tema dark in versione speciale, ora anche in Italia

Tinta black & dark, elementi specifici e dotazione all'insegna dell'eleganza: la Formentor e l'Ateca Tribe Edition partono da 49.850 e da 58.800 Euro

Nuova versione speciale in arrivo in Italia dai primi mesi dell’anno prossimo (ma già ordinabile sul sito ufficiale) per due dei modelli di maggior successo del marchio Cupra: Formentor e Ateca diventano “Tribe Edition” e si distinguono per colori tendenti al tema dark che ne esaltano la sportività e l’aggressività, senza dimenticare quel tocco di eleganza ulteriormente enfatizzato da dettagli specifici in nero opaco tra cui la griglia anteriore, le calotte degli specchietti retrovisori e i cerchi in lega.

La Nuova Cupra Formentor Tribe Edition, per esempio, si distingue per la colorazione della carrozzeria in Nero Midnight o Grigio Scogliera, a cui si aggiungono i dettagli Black Matt, il nuovo lettering Cupra in nero, i cerchi da 19” Sport Black Matt, la pedaliera sportiva in Dark Alluminium e i sedili anteriori con rivestimento in tessuto Dinamica ad effetto scamosciato. Questo pacchetto è disponibile per tutte le motorizzazioni della gamma VZ, vale a dire il 2.0 litri TSI da 245 CV, il 2.0 TSI da 310 CV e l’ibrido plug-in 1.4 e-Hybrid da 245 CV DSG, con prezzi a partire da 49.850 Euro.

Per quanto riguarda la Ateca, invece, il marchio Cupra propone la carrozzeria in Magic Black & Dark Camouflage abbinata ai cerchi da 20” con dettagli in rame, a cui si aggiunge sostanzialmente la stessa dotazione della “sorella” Formentor. Lato motori, la disponibilità è circoscritta unicamente al 2.0 TSI da 300 cavalli e 400 Nm con cambio automatico DSG 4Drive, il cui prezzo parte da 58.800 Euro.