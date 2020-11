Cupra Master Programme: cercasi nuovi talenti per i Garage spagnoli

In occasione del lancio della nuova Formentor, il brand Cupra ha deciso di potenziare la propria rete di vendita con un programma ad-hoc volto a selezionare e formare giovani talenti del mondo automotive

In questi giorni la tanto attesa Cupra Formentor, primo SUV concepito dal brand spagnolo, sta arrivando nei concessionari, a potenziamento di una gamma tra cui figurano già la Ateca e la Leon, anche in versione Sportstourer: un’offerta circoscritta ma comunque completa, grazie alla quale il marchio vuole staccarsi definitivamente dall’universo Seat anche attraverso il potenziamento della propria rete di vendita, che in questo momento può contare in Italia ben 50 concessionari dedicati, i cosiddetti Cupra Garage.

Tale processo, tuttavia, presto incontrerà anche un’altra iniziativa, volta ad assumere nuovi talenti per il mondo automotive: si chiama Cupra Master Programme e si rivolgerà a tutti coloro che nutrono una spiccata passione e volontà di lavorare nel settore delle quattro ruote. Lo scopo è quello di valorizzare e certificare le loro qualità e competenze in modo da rinforzare la rete di punti vendita spagnoli, per garantire un servizio alla clientela di primissimo livello.

Per partecipare a questo programma di formazione e sviluppo si dovrà andare incontro a un processo di selezione, a breve accessibile sul sito ufficiale di Cupra Italia: a questo punto sarà necessario selezionare una delle posizioni aperte per un Cupra Garage, per poi attendere di prendere parte alle varie prove previste dal Cupra Master Programme. I candidati verranno selezionati tramite una piattaforma digitale che li metterà alla prova sulla conoscenza del marchio e sui suoi prodotti, attraverso delle video-interviste che includeranno anche un test delle loro competenze di tipo digitale. A questo punto gli idonei saranno al centro di una seconda valutazione da parte dei singoli Cupra Garage, che sanciranno definitivamente ogni singola candidatura per far entrare i vincitori nel mondo del brand spagnolo.

A tale scopo Cupra presto farà partire anche una campagna di comunicazione dedicata per incentivare questo processo di selezione, con tanto di slogan “Diventa un Cupra Master” sulle principali piattaforme digitali. “Il principale obiettivo di un Cupra Master è quello di offrire una consulenza eccellente ai clienti Cupra attuali e futuri, introducendo ciascuno di loro nell’universo del marchio con una customer experience innovativa – ha spiegato Pierantonio Vianello – Direttore del marchio Cupra per l’Italia – I candidati dovranno possedere caratteristiche specifiche quali flessibilità, energia ed entusiasmo, oltre ad assimilare le competenze per lavorare con un forte orientamento al risultato di rappresentazione e comunicazione dei valori del nostro brand”.