Cupra Formentor 2020, dati tecnici del SUV Coupé

Cupra Formentor debutta ufficialmente: il SUV Coupé porta un nome iconico che richiama il promontorio di Maiorca. E' disponibile nelle versioni benzina e plug-in hybrid

Primo modello nativo del brand, Cupra Formentor è un elegante e grintoso SUV Coupé il cui nome richiama il promontorio di Maiorca, nelle Baleari. Cupra Formentor viene dunque svelato e presentato attraverso una serie di immagini ufficiali. SUV performante, Formentor è disponibile in due motorizzazioni. La più potente è il 2.0 litri benzina TSI 4Drive da 310 CV e 400 Nm di coppia massima, ma sono disponibili anche la variante plug-in hybrid, sviluppata partendo dal benzina 1.4 TSI da 150 CV abbinato a un’unita motrice elettrica capace di 115 CV. Questo motore elettrico è alimentato da un pacco batterie con capacità energetica di 13 kWh: l’auto può percorrere fino a 50 km in modalità esclusivamente elettrica. Entrambi i modelli dispongono del cambio automatico doppia frizione DSG con sistema Shift-by-wire.

Esteticamente il SUV made by Cupra non cambia rispetto alla concept presentata al Salone di Ginevra 2019: le linee sono scolpite e lo spirito dinamico e corsaiolo del SUV Coupé da 4,45 metri di lunghezza è enfatizzato da linee originali e distintive. I fari sono full-LED e il frontale è caratterizzato da una griglia esagonale: al centro è posto il logo Cupra di color rame. Posteriormente notiamo un profilo rastremato che scende verso il basso e culmina con uno spoiler accentuato. La firma luminosa coast to coast va da parte a parte e nella parte bassa dominano la scena il grande diffusore e i 4 terminali di scarico sdoppiati. I cerchi sono da 19 pollici e l’impianto frenante è a cura di Brembo.

Anche gli interni richiamano la sportività: il volante a tre razze ha il tasto di accensione e bottone per la modalità “Cupra”. I rivestimenti sono molto curati e rifiniti con materiali di qualità premium. La console ospita al centro un display touch da 12 pollici e la plancia è rifinita da dettagli color alluminio e rame. Cupra Formentor è disponibile in diverse varianti di colore: Urban Silver, Midnight Black, Magnetic Tech, Candy White, alle quali si aggiungono le tre colorazioni speciali Graphene Grey, Dark Camouflage, Desire Red e le opache Petrol Blue Matt e Magnetic Tech Matt. Al momento non conosciamo ancora i prezzi, ma le prime consegne avverranno a fine 2020.