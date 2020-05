Dacia 15th Anniversary: Duster, Sandero Stepway, Logan e Lodgy in edizione speciale

Dacia compie 15 anni quest'anno e per questo motivo sta per far debuttare la gamma 15th Anniversary, rifinita sia negli esterni che negli interni e nella dotazione di bordo

Fondato in Romania nel 1966, il marchio Dacia ha sempre avuto una forte influenza da parte del gruppo Renault, al punto da essere acquisto dal brand francese nel 1999. L’obiettivo è quello di sfruttare la posizione geografica per commercializzare le proprie vetture nei Paesi dell’Est, progettate per essere economiche ma allo stesso tempo robuste e affidabili. Da quel momento Dacia ha sfornato delle automobili praticamente alla portata di tutti, dalla Logan del 2004 alla Sandero del 2008, fino alla Duster del 2010, diventata il “SUV per tutte le tasche”.

Un successo a 360°, che dal 2005 ha permesso a Dacia di vendere quasi 6,5 milioni di veicoli in tutta Europa: si tratta di un traguardo importante, che il marchio oggi parte del gruppo Renault ha deciso di festeggiare proponendo la gamma 15th Anniversary, una versione speciale che sarà possibile richiedere per i modelli Duster, Sandero Stepway, Logan e Lodgy.

DACIA 15TH ANNIVERSARY: NEL BLU, DIPINTO DI BLU

Iniziamo dalla Dacia Duster, che in versione 15th Anniversary si presenta esteticamente con una livrea Blu Iron, stripping laterali, battitacco e specchietti in tinta Shiny Black, a cui si aggiungono il badge “15” ad indicare l’anniversario del marchio rumeno e i cerchi Maldive da 17” diamantati. Per quanto riguarda gli interni, la nuova Duster riceve una tappezzeria specifica, caratterizzata da cuciture blu sui sedili e tappetini in tinta, ma anche una dotazione di bordo che ora comprende lo schermo da 7” Media Nav Evolution, il radar per le manovre di parcheggio, il climatizzatore automatico, il sistema di rilevazione degli angoli ciechi, la multiview camera e il sistema di apertura delle portiere Keyless Entry.

Passando alla Sandero Stepway e alla Logan, l’estetica delle rispettive 15th Anniversary segue le caratteristiche già definite per la Duster, con la differenza che la Sandero ottiene anche uno speciale sticker per il tettuccio (opzionale). I cerchi, invece, sono per entrambe i Flexwheel bitono da 16”. Molto simile anche la dotazione della Lodgy, disponibile in versione “Anniversario” anche nella variante a 7 posti.

Per quanto riguarda i prezzi, la gamma 15th Anniversary (configurata con trasmissione a due ruote motrici e motore 1.0 da 100 cavalli a benzina) viene proposta a partire da 17.200 Euro in riferimento alla Dacia Duster, un costo che scende rispettivamente a 13.650 Euro per la Sandero e 15.200 Euro per la Logan. La Lodgy, con il solo propulsore diesel 1.5 Litri da 115 cavalli, sarà disponibile nella versione Anniversary al prezzo di 17.150 Euro.