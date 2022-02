Dacia Duster 2022: a maggio arriva la Extreme SE votata all’off-road

La gamma della Dacia Duster si allargherà presto con una versione speciale indicata per il fuoristrada più estremo. Prezzi in partenza da 21.000 Euro

La gamma 2022 della Dacia Duster è andata incontro già l’anno scorso a un importante restyling che l’ha resa sia più moderna (e accattivante) esteticamente che più tecnologica in fatto di dotazione di bordo. Con un prezzo lancio di 12.950 Euro nella motorizzazione 1.0 TCe da 90 cavalli in allestimento Access, il SUV della casa rumena è sicuramente una delle soluzioni “a ruote alte” più convenienti disponibili sul mercato, che finora non si è spinto mai oltre i 21.600 Euro necessari per la versione top di gamma in allestimento Prestige con motore 1.5 Blue dCi 115 a trazione integrale.

L’inizio del nuovo anno, tuttavia, porta una ventata di novità nel listino della Duster con una versione speciale che diventa, a conti fatti, anche la più costosa mai prodotta per il marchio oggi parte del Gruppo Renault. Denominata “Extreme SE“, propone un’estetica ancora più rifinita e indicata all’off-road senza compromessi grazie alla presenza di cerchi in lega leggera da 17” colorati di nero e dettagli in grigio quarzo-arancione sulla griglia anteriore, sui gusci degli specchietti retrovisori e sulle barre porta-tutto del tettuccio, che ben si abbinano alla tinta della carrozzeria Urban Grey.

Entrando nell’abitacolo, la nuova Dacia Duster Extreme SE sfoggia rivestimenti in tessuto/TEP con cuciture arancioni e una plancia in grigio quarzo con elementi in nero lucido, ripresi poi sui pannelli interni delle portiere. La dotazione, ereditata dall’allestimento Prestige, comprende il climatizzatore automatico, i sedili riscaldabili, il parabrezza acustico, l’infotainment Media NAV con display touch da 8”, gli alzacristalli elettrici e, tra gli ADAS, il cruise control, la telecamera posteriore e il monitoraggio degli angoli ciechi.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Dacia Duster Extreme SE è proposta con le principali soluzioni attualmente previste anche per gli altri allestimenti: in primis l’1.o TCe 90 a benzina (con prezzi a partire da 21.000 Euro), per poi passare all’1.o ECO-G 100 bi-fuel a benzina e GPL e al più potente 1.3 TCe da 150 cavalli (da 25.000 Euro). L’unico con alimentazione diesel, invece, è il top di gamma 1.5 Blue dCi 115, provvisto di trazione integrale e con un prezzo in partenza da 26.000 Euro: tutte le versioni saranno ordinabili da aprile con consegne previste nel mese di maggio.