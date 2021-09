Dacia Duster 2022: il restyling debutta in Italia da 12.950 Euro

Con una veste estetica rinnovata e più moderna, la nuova Dacia Duster 2022 è pronta a debuttare sul mercato italiano con un prezzo di 12.950 Euro

A breve distanza dalla presentazione ufficiale avvenuta nello scorso mese di giugno, la nuova Dacia Duster MY 2022 è pronta a debuttare in Italia: lo farà con un restyling caratterizzato da una veste estetica più moderna sia all’anteriore che al posteriore, nonchè da un miglioramento della tecnologia di bordo rappresentata dall’inedito sistema infotainment con display touchscreen da 8” e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto.

Quattro le motorizzazioni disponibili, così come gli allestimenti (Access, Essential, Comfort e Prestige): si parte dal più semplice 1.0 TCe a benzina da 90 cavalli, affiancato dal più potente 1.3 TCe da 150 CV con cambio automatico a sei rapporti e dal rinnovato ECO-G 100 a doppia alimentazione benzina/GPL, ora con serbatoio più capiente del 50% per un’autonomia stimata di oltre 1.200 km con un pieno. L’offerta diesel, invece, si circoscrive alla sola unità 1.5 Blue dCi, disponibile sia con trazione anteriore che con quella integrale in abbinamento alla trasmissione manuale a sei marce, capace di erogare complessivamente 115 cavalli.

Per tutti i dettagli del caso, vi lasciamo allo schema riassuntivo della gamma Dacia Duster 2022 presente qua sotto, che attaccherà presto i concessionari con un prezzo di accesso di 12.950 Euro.

1.0 TCe 90

Access – 12.950 Euro

Essential – 14.950 Euro

Comfort – 16.750 Euro

Prestige – 17.650 Euro

1.0 ECO-G 100 GPL

Access – 13.450 Euro

Essential – 15.450 Euro

Comfort – 17.250 Euro

Prestige – 18.150 Euro

Prestige UP – 18.450 Euro

1.3 TCe 150 – Prestige –> 22.150 Euro

1.5 Blue dCi 115 2WD

Access – 16.700 Euro

Essential – 18.500 Euro

Comfort – 19.400 Euro

Prestige – 19.900 Euro

1.5 Blue dCi 115 4WD