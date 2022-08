Dacia Duster: disponibile anche la versione commerciale LCV

La nuova Dacia Duster Commercial è per il momento disponibile solo in Regno Unito con prezzi da 14.000 sterline (circa 16.750 Euro)

Nell’attesa di vedere come sarà la terza generazione prevista per il 2024, il marchio Dacia ha messo a frutto gli aggiornamenti della gamma 2022 proponendo una versione commerciale (LCV) della ben conosciuta Duster, che diventa quindi la prima vettura “da lavoro” del brand rumeno caratterizzata dall’inedita griglia anteriore e dalla rinnovata scritta posizionata a livello del portellone posteriore.

Esteticamente, in realtà, la così denominata Dacia Duster Commercial – per il momento disponibile solo sul mercato britannico – si distingue dalla versione passeggeri esclusivamente per la presenza di serie di vetri posteriori e lunotto oscurati, i quali rendono poco visibile il vano di carico interno dove la seconda fila di sedili è stata sostituita da un resistente pianale in legno con tanto di paratia a rete che divide la zona dall’abitacolo anteriore. Lungo 1,79 metri per 1,25 metri in larghezza e 0,917 metri in altezza, il bagagliaio assicura una capacità complessiva di ben 1.623 Litri e un carico utile fino a 503 kg; può essere inoltre allestito con una copertura rimovibile, con i tappetini in gomma e con gli occhielli di ancoraggio, utili a non far scivolare il carico durante la marcia.

La nuova Dacia Duster LCV commerciale è proposta in due allestimenti: quello di base si chiama Essential e propone di serie i gruppi ottici anteriori a LED, le barre porta-tutto nere, i paraurti in tinta con la carrozzeria, i cerchi da 16”, il climatizzatore automatico, gli alzacristalli elettrici e l’infotainment con Bluetooth. Il top di gamma, invece, è rappresentato dalla versione Expression, che aggiunge il display da 8” per l’infotainment con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, la telecamera posteriore, il volante in pelle, il bracciolo del conducente e il sedile del guidatore pluri-regolabile.

A livello di motorizzazioni, la nuova Dacia Duster commerciale può essere acquistata con due unità TCe turbo-benzina, rispettivamente da 1.0 e 1.3 Litri per 90 cavalli, con la prima abbinata al cambio manuale e alla trazione anteriore e la seconda con la trasmissione automatica EDC, nonchè con un’unità turbo-diesel dCi da 1.5 Litri disponibile anche 4×4. Il listino prezzi? Da 13.995 sterline (circa 16.750 Euro) nel caso dei motori benzina e da 16.845 sterline (poco più di 20.000 Euro) per quello a gasolio.