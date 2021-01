Dacia Duster MY2021: il SUV “low-cost”con prezzi da 12.600 Euro

Prima del restyling di metà carriera, il marchio Dacia ripropone anche per l'inizio di quest'anno la Duster che tutti noi conosciamo, disponibile in 5 motorizzazioni e altrettanti allestimenti

Nell’attesa di scoprire quale sarà il futuro della nuova Dacia Duster 2022 prevista per la fine di quest’anno, il marchio romeno oggi parte del Gruppo Renault ripropone per l’inizio del 2021 quanto già visto sul precedente Model Year del suo SUV più venduto, al top della sua categoria nel 2019 ma comunque tra i più apprezzati dagli italiani anche durante la passata stagione. Come da tradizione Dacia, anche la Duster si presenta come una vettura destinata alla famiglia, nonostante le sue generose proporzioni che la fanno entrare di diritto nella classe dei crossover di medie dimensioni.

Con i suoi 4,34 metri di lunghezza, 1,80 metri di larghezza, 1,68 in altezza (con passo di 2,68 metri e una luce a terra da 21 cm), la Duster MY2021 è in grado di offrire una seduta assolutamente confortevole per il guidatore e per i suoi passeggeri, che possono sistemarsi in un abitacolo voluminoso e adatto a trasportare praticamente qualsiasi tipo di oggetto: di default la capacità di carico è di 411 Litri, mentre abbattendo la fila di sedili posteriori si sale fino a 1.444 Litri.

Grande abitabilità e tanta sostanza per gli interni quindi, che puntano tutto sulla praticità di utilizzo tramite un infotainment collocato al centro della plancia con schermo touchscreen da 7” e comandi di bordo ben proporzionati e sempre a portata di mano. Le rifiniture non raggiungono i livelli premium di altri SUV concorrenti, ma d’altronde siamo di fronte a un veicolo pensato per essere acquistato e utilizzato dalla maggior parte della popolazione. Nonostante ciò, il suo design esterno è molto accattivante e non ha nulla da invidiare a crossover più blasonati, grazie a un impianto di illuminazione Full LED sia all’anteriore che al posteriore, a un avantreno provvisto di mascherina frontale cromata e paraurti specifico (presente anche al retrotreno), alle barre porta-tutto sul tettuccio e a una linea generale muscolosa, ben definita e al passo con i tempi.

Lato motorizzazioni, la Dacia Duster MY2021 può essere configurata di base con il propulsore benzina 1.0 TCe da 100 cavalli e trazione anteriore, un’unità disponibile anche in versione Eco-G con l’impianto GPL e affiancata da altri due motori a gasolio Blue DCi da 95 e 115 cavalli (quest’ultimo anche con trazione integrale 4×4). Cinque gli allestimenti, tra cui il 15th Anniversary che celebra i primi 15 anni di attività di Dacia in Europa. Per tutti i dettagli del listino, vi rimandiamo allo schemino qua sotto con i prezzi al dettaglio, che partono per l’equipaggiamento di accesso da 12.600 Euro.

DACIA DUSTER MY 2021

Benzina 1.0 TCe 100 CV 2WD Allestimento Access: 12.600 Euro Allestimento Essential: 14.500 Euro Allestimento Comfort: 16.200 Euro Allestimento Prestige: 17.200 Euro Allestimento 15th Anniversary: 17.900 Euro



Benzina-GPL 1.0 TCe Eco-G 100 CV 2WD Allestimento Essential: 14.850 Euro Allestimento Comfort: 16.550 Euro Allestimento Prestige: 17.550 Euro Allestimento 15th Anniversary: 18.250 Euro



Diesel 1.5 Blue DCi 95 CV 2WD Allestimento Essential: 15.750 Euro



Diesel 1.5 Blue DCi 115 CV 2WD Allestimento Essential: 16.250 Euro Allestimento Comfort: 17.950 Euro Allestimento Prestige: 18.950 Euro Allestimento 15th Anniversary: 19.650 Euro