Dacia Jogger 2022: la multispazio familiare un po’ wagon, un po’ SUV

La nuova Dacia Jogger 2022 sarà disponibile nei concessionari italiani dal mese di marzo 2022 con un prezzo in partenza da 14.650 Euro

Versatile, dall’ampio volume di carico e con un’abitabilità record per le famiglie più numerose: dalla sua presentazione ufficiale avvenuta lo scorso settembre, la Dacia Jogger ha subito colpito nel segno le attuali richieste del mercato. Questa multispazio, di fatto erede della precedente Logan MCV, ha come priorità la massima praticità di utilizzo nell’uso quotidiano e durante i viaggi per i luoghi di vacanza, dove i clienti possono trasportare facilmente le loro attrezzature sportive e tutti gli equipaggiamenti necessari per godersi al meglio il proprio tempo libero.

Con una carrozzeria a 5 o 7 posti, la nuova Dacia Jogger mette l’accento su un look muscoloso in pieno stile SUV/crossover caratterizzato dai passaruota pronunciati, dalle protezioni sottoscocca all’anteriore e al posteriore, dall’ampia griglia anteriore con fari dalla forma a Y e dalle barre porta-tutto sul tettuccio. Elegante ma allo stesso tempo pratica, invece, la disposizione della plancia, dove spicca il quadro strumenti misto analogico-digitale e l’infotainment differenziato su tre livelli di allestimento: Media Control, Media Display e Media Nav.

Lato motorizzazioni, la nuova Dacia Jogger sarà lanciata sul mercato italiano nel mese di marzo con due alternative di propulsori: da una parte il tre cilindri 1.0 TCe turbo-benzina da 110 cavalli e 200 Nm di coppia massima, dall’altra l’1.0 ECO-G 100 a doppia alimentazione benzina/GPL. Dall’anno prossimo, inoltre, è attesa la versione Full Hybrid derivata dalla Clio E-Tech e composta da un 1.6 a benzina con doppia unità elettrica supplementare.

Dal punto di vista degli allestimenti, al debutto saranno disponibili la base di partenza Essential, la Comfort, la Extreme e la top di gamma Extreme UP Limited Edition con sei tinte di carrozzeria – Glacier White, Iron Blue, Terracotta Brown, Comet Grey, Moonstone Grey e Pearl Black. I prezzi? In partenza da 14.650 Euro nel caso del modello 1.0 TCe Essential a cinque porte fino a 18.900 Euro per l’1.0 ECO-G Extreme UP a sette posti.