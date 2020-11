DR 5.0 Turbo DCT: un motore GPL e prezzi da 18.900 euro

DR 5.0 Turbo DCT ha un propulsore a 4 cilindri in linea aspirato, da 1498 cc, capace di erogare una coppia massima di 116 cv. Il cruscotto LCD da 7 pollici è il più grande della sua categoria. Capiente il bagagliaio e interessante il prezzo di vendita per entrambe le versioni

DR allarga la propria gamma presentando DR 5.0 Turbo DCT, il SUV compatto ed economico che arriva sul mercato forte di un prezzo davvero competitivo, soprattutto in relazione al pacchetto complessivo offerto e con due nuove motorizzazioni.

DR 5.0 Turbo DCT: le caratteristiche

A livello estetico DR 5.0 Turbo DCT si distingue per le sue linee pensate per ridurre al minimo il coefficiente di resistenza all’aria e quindi il consumo di carburante. La plancia che domina l’abitacolo è di dimensioni generose ma con linee essenziali e soprattutto, permette di avere tutti i comandi a portata di mano. L’abitacolo offre ampio spazio a tutti i passeggeri garantendo di gestire ogni viaggio in assoluta comodità. Il sedile del guidatore, inoltre, è regolabile elettricamente in sei posizioni. Il sedile posteriore, invece, è ribaltabile per 4/6 e il bagagliaio ha una capienza che va da 340. 1100 dm3. Interessante la dotazione di serie che precede il volante impreziosito dai comandi per gestire cruise control, limite di velocità con relativo allarme sonoro e altre funzioni del computer di bordo.

Il cruscotto LCD da 7 pollici è il più grande della sua categoria e presenta un’area di visualizzazione più ampia rispetto al tradizionale cruscotto LCD da 4-5 pollici. La casa fornisce la possibilità di scelta tra tre temi: Dynamic (luce oro), Fantasy (luce blue) e Passionate (luce rossa). Finestrini posteriori e il lunotto sono oscurati per garantire una maggiore privacy ai passeggeri dell’auto. C’è anche il dispositivo Follow Me che permette di mantenere accesi gli anabbaglianti per un tempo predeterminato dopo lo spegnimento del motore. L’auto è dotata di sistema Start and Stop mentre quello di accesso remoto senza chiave consente l’apertura della DR5.0 semplicemente premendo il pulsante posizionato sulla maniglia della portiera.

Due le motorizzazioni offerte da DR. La prima è un propulsore benzina, a 4 cilindri in linea aspirato, da 1498 cc, capace di erogare una coppia massima di 116 cv a 6150 giri/min e una coppia massima di 136 Nm a 4700 giri/min e toccare una velocità massima di 175 Km/h. Aggiungendo 1.000 euro, si può avere la versione con doppia alimentazione benzina e GPL. Per entrambi il cambio è manuale. Per quanto riguarda le sospensioni, quelle anteriori sono Mac Pherson indipendenti, mentre quelle posteriori sono semi indipendenti con barra di torsione. I cerchi sono in lega da 18 pollici.

DR 5.0 Turbo DCT: quanto costa

DR 5.0 Turbo DCT è in vendita a un prezzo chiavi in mano di 18.900 euro, incluse IVA e messa su strada, esclusi ipt e costi di immatricolazione. come detto, per la versione a GPL vanno aggiunti 1.000 euro. Sei le colorazioni disponibili: rosso, blu, bianco, grigio, argento e nero.