DS F3VER 2026: il nuovo concept elettrico anticipa il futuro del marchio

DS Automobiles F3VER è una nuova concept car elettrica presentata al Salone dell’Auto di Parigi 2026. Il prototipo anticipa la futura direzione stilistica del marchio francese, con una carrozzeria compatta, soluzioni di personalizzazione e un’impostazione che potrebbe influenzare i prossimi modelli della gamma.

Progettato dal centro stile francese di DS Automobiles, il concept introduce nuovi elementi di design esterno e tecnologie dedicate all’illuminazione. Tra le caratteristiche principali figurano una lunghezza di 4,19 metri, un passo di 2,70 metri e un bagagliaio con capacità dichiarata di 400 litri.

DS F3VER 2026: dimensioni e design esterno

Il prototipo presenta una carrozzeria dalle proporzioni compatte, con una lunghezza di 4,19 metri, una larghezza di 1,84 metri e un’altezza di 1,46 metri. Il passo di 2,70 metri contribuisce a definire l’impostazione della vettura, caratterizzata da sbalzi contenuti e ruote posizionate verso le estremità della carrozzeria.

Il frontale è caratterizzato da un elemento verticale centrale che integra il logo DS, affiancato da una firma luminosa a LED con motivo a Y. I gruppi ottici combinano le funzioni di illuminazione principale e luci diurne, secondo una configurazione sviluppata per ridurre il numero dei componenti.

Al posteriore, il design riprende l’elemento verticale centrale, questa volta con un logo digitalizzato. I gruppi ottici adottano una struttura tridimensionale composta da 16 pannelli LED, sostenuti da un supporto in magnesio ispirato all’architettura del Grand Palais di Parigi. La disposizione degli elementi luminosi crea un effetto di profondità, accompagnato da animazioni digitali.

DS F3VER 2026: colori e possibilità di personalizzazione

Uno degli aspetti sviluppati da DS Automobiles riguarda la personalizzazione della carrozzeria, attraverso combinazioni cromatiche, materiali e soluzioni luminose.

Il concept introduce una fascia decorativa personalizzabile attorno al tetto e una verniciatura bicolore che si estende anche alla parte posteriore. La separazione tra le due tonalità prosegue infatti lungo le fiancate, fino a interessare il portellone, il paraurti e i gruppi ottici.

Per la presentazione è stata sviluppata la tinta dicroica Cosmic Blue, una verniciatura che modifica il proprio aspetto in funzione della luce, passando dal blu a sfumature viola.

Le possibilità di personalizzazione comprendono anche i cerchi, caratterizzati da un disegno geometrico, dettagli color champagne e lavorazioni decorative Clous de Paris.

Un’ulteriore soluzione riguarda le animazioni luminose integrate nel posteriore, progettate per visualizzare differenti configurazioni grafiche e comunicare informazioni attraverso specifiche sequenze di illuminazione.

DS F3VER 2026: abitabilità e caratteristiche tecniche

Nonostante le dimensioni esterne contenute, il concept è stato sviluppato con particolare attenzione allo sfruttamento dello spazio interno. Il passo di 2,70 metri consente di destinare una parte consistente della lunghezza complessiva all’abitacolo, mentre il bagagliaio offre una capacità dichiarata di 400 litri.

DS Automobiles presenta F3VER come un progetto destinato a esplorare nuove soluzioni per le vetture elettriche compatte, con un’impostazione adatta sia agli spostamenti urbani sia ai percorsi extraurbani.

Per quanto riguarda il sistema di propulsione, il costruttore non ha ancora comunicato dati ufficiali relativi alla potenza del motore elettrico, alla capacità della batteria e all’autonomia. Questi elementi rimangono quindi da definire nell’eventualità di uno sviluppo verso un modello di produzione.

DS F3VER 2026: il progetto Design Intelligence

La realizzazione del prototipo segue un approccio definito da DS Automobiles Design Intelligence, finalizzato alla semplificazione degli elementi costruttivi e all’ottimizzazione delle superfici esterne.

Tra le soluzioni adottate figurano i paraurti monoblocco, l’integrazione dei gruppi ottici anteriori e l’eliminazione di alcuni rivestimenti plastici aggiuntivi attorno ai passaruota e nella parte inferiore della carrozzeria.

L’obiettivo dichiarato è ridurre il numero dei componenti e semplificare i processi di assemblaggio, intervenendo contemporaneamente sul peso delle strutture e sull’aerodinamica.

Durante lo sviluppo sono stati utilizzati anche strumenti digitali e sistemi di intelligenza artificiale messi a disposizione da Stellantis, impiegati per elaborare e confrontare differenti soluzioni progettuali.

DS F3VER 2026: possibile arrivo sul mercato

DS F3VER rimane attualmente una concept car, senza una data di commercializzazione ufficiale. Il prototipo rappresenta un’anticipazione delle future scelte stilistiche del marchio e potrebbe fornire indicazioni sulla prossima generazione di vetture compatte.

Tra le ipotesi figura un possibile collegamento con la futura DS 3, che potrebbe adottare una carrozzeria più vicina a quella di una berlina compatta rispetto all’attuale crossover. Al momento, tuttavia, DS Automobiles non ha confermato una versione di serie direttamente derivata dal concept, né ha fornito indicazioni sul prezzo.