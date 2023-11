DS 4 e DS 7 si aggiornano con l’arrivo del nuovo restyling

DS Automobiles ha annunciato il lancio del nuovo restyling delle sue DS 4 e DS 7, berlina e SUV rispettivamente, con diverse novità interessanti.

DS Automobiles ha apportato importanti migliorie sia alla DS 4 che alla DS 7, consolidando la propria offerta con un restyling attento e un incremento delle dotazioni di serie. Il rinnovamento segue le orme della strategia adottata in precedenza per la DS 3, evidenziando un percorso di continua evoluzione del marchio di Stellantis.

Al fine di ottimizzare l’esperienza d’acquisto e semplificare la scelta per i consumatori, il produttore francese ha rivisitato la gamma della berlina compatta, che ora si articola in quattro principali allestimenti: Bastille Business, Performance Line, Rivoli e Opera.

L’introduzione di una versione entry-level arricchita va a rafforzare la proposta di valore, offrendo una maggior quantità di equipaggiamenti già nella versione base. Il nuovissimo Bastille Business, che prende il posto dell’allestimento Trocadero, eleva lo standard di ingresso con l’aggiunta di cerchi in lega Firenze da 19”, una telecamera posteriore e vari dettagli cromati sui pannelli e i profili delle portiere.

La dotazione si amplia ulteriormente con i sedili anteriori Comfort in tessuto e tela DS, una regolazione lombare manuale, delle finiture interne in alluminio guilloché e un’apposita soluzione per il trasporto degli sci, dimostrando attenzione anche verso gli amanti degli sport invernali.

Altre migliorie presenti sulla DS 4 riguardano i sensori di parcheggio anteriori e gli interni che mantengono la qualità del precedente allestimento Trocadero, oltre all’introduzione della nuova tinta Glossy Black per la calandra, che aggiunge un tocco di modernità al design frontale.

Per quanto concerne l’allestimento Performance Line, vengono introdotti di serie i fari ECO LED, con la possibilità di effettuare l’upgrade ai DS Matrix LED. L’allestimento Rivoli si arricchisce con elementi di alta qualità che combinano la tela DS alla pelle, sottolineando la ricerca di un comfort superiore.

Non mancano opzioni avanzate come il display head-up, il sistema di navigazione Iris, il Pack Keyless con portellone motorizzato e il Pack Techno, pensati per coloro che non vogliono rinunciare alla massima tecnologia. La nuova DS 4 si posiziona ora con maggiore forza nel mercato delle berline premium, presentandosi come una scelta estremamente competitiva grazie al suo restyling accattivante e ad un posizionamento prezzo vantaggioso.

Le novità introdotte sulla DS 7

Diverse novità arrivano anche sulla DS 7, introducendo una ristrutturazione strategica delle opzioni con l’implementazione di nuovi pacchetti tra cui scegliere. Tale mossa si pone l’obiettivo di semplificare il processo di personalizzazione dell’auto in base alle richieste del consumatore.

Nel dettaglio, il SUV premium subisce un’evoluzione nella sua offerta di equipaggiamenti. Una nuova colorazione, il Grigio Titano, entra nella palette colori, sostituendo il precedente Grigio Platino, mentre la gamma E-Tense si arricchisce di un caricatore di bordo da 3,7 kWh, corredato di un pratico cavo Modo 2, ottimizzando così le soluzioni di ricarica.

DS Automobiles però non si è fermata qui e propone ben cinque pack per rispondere a una varietà di necessità e preferenze. Tra questi, spicca l’Alarm, Acces & Camera Pack, che include funzioni quali l’accesso senza chiave, la telecamera per la retromarcia, l’antifurto e l’apertura elettronica del portellone. Il Pack Drive Assist + Vision 360 è studiato per incrementare la sicurezza alla guida, offrendo assistenza avanzata al conducente.

Per gli appassionati del comfort e del lusso, il Panoramic Pack propone un’esperienza di guida di alto livello con tetto panoramico, vetri stratificati, climatizzazione bizona avanzata, barre al tetto, esclusivo orologio BRM R180 e dettagli in alluminio.

Per gli amanti della musica, il Sound Pack integra l’impianto audio Hi-Fi Focal Electra di alta qualità, l’illuminazione ambiente Lounge Lights e i vetri oscurati per una maggiore privacy. Infine, un pacchetto all’avanguardia combina Drive Assist, Vision 360° e Night Vision, garantendo una guida serena in ogni condizione.