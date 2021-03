DS3 Crossback: la versione limitata Ines de la Fressange Paris da 100 esemplari

Sarà prodotta in 1500 esemplari e arriverà in Italia in sole 100 unità, dallo stile raffinato come una top-model. Il prezzo? Da 34.500 Euro per il benzina e da 36.350 Euro per il diesel

Ve l’avevamo anticipata alla fine dello scorso dicembre e ora possiamo confermarvi che arriverà in Italia per il mese di marzo. L’unico problema? Dovrete fare in fretta a prenotarla, perchè nel nostro Paese saranno destinati solamente 100 esemplari a fronte di 1500 unità prodotte complessivamente: l’edizione speciale Ines de la Fressange Paris della nuova DS3 Crossback 2021 sarà qualcosa di veramente esclusivo, che combina l’eleganza e il lusso con le caratteristiche tecniche di un SUV all’avanguardia di ultima generazione.

Creata in collaborazione con l’omonima modella francese, questa “limited edition” arriverà nei concessionari nella speciale livrea Blu Zaffiro con tetto a contrasto Nero Perla e con diversi dettagli in Rosso Ines che impreziosiscono i coprimozzi su cerchi diamantati da 18, gli specchietti retrovisori e il logo dello studio della stilista d’oltralpe al centro del cofano.

Anche gli interni, ovviamente, saranno unici nel loro genere: i rivestimenti scelti per l’abitacolo, infatti, sono stati creati con una tecnica di intreccio della pelle su tessuti multi-materiale per le sedute, per gli schienali dei sedili e per il volante, accompagnati dall’Alcantara Blu Basalto per la plancia e l’alluminio per la pedaliera.

Lato motorizzazioni, la DS3 Crossback Ines de la Fressange Paris sarà disponibile con il benzina PureTech 1.2 Litri e con il diesel BlueHDi 1.5 Litri, entrambi provvisti di 130 cavalli e di cambio automatico EAT8 a otto rapporti. Una volta su strada, inoltre, questa vettura potrà fregiarsi di una suite di aiuti elettronici alla guida davvero completa e comprendente la frenata automatica d’emergenza fino a 140 km/h, il cruise control adattivo, l’avviso di superamento della corsia, il monitoraggio degli angoli ciechi, i fari DS Matrix LED Vision e i sensori di parcheggio completi – sia all’anteriore che al posteriore. I prezzi? Si parte da 34.500 Euro per la versione con motore a benzina e da 36.350 Euro per quella a diesel.